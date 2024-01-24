趙少康拋NCC採政黨比例：不能讓民進黨蠻橫

中廣前董事長趙少康今天在臉書說，國家通訊傳播委員會（NCC）等委員會，應該採政黨比例，若民眾黨認為八席立委太少，用不分區立委政黨比例亦可，不必用法律規定，只要經過政黨協商，形成政治慣例就可以了。

趙少康表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，新國會的頭號難題，將會是馬上要到來的NCC人事同意權，接下來還有考試院考試委員、司法院大法官等人事同意權行使。

趙少康說，民進黨過去八年是完全執政，一黨獨大吃獨食，各獨立委員會的委員，全部由民進黨一黨決定，毫不尊重在野黨立委意見，送到立法院的人事同意案，沒有一個提名是被否決的，在野黨一點辦法也沒有。

趙少康指出，這屆立法院三黨不過半，沒有一黨可以獨霸獨吞，最公平的方式，就是依照立委的政黨比例分配NCC、考試委員的數目，如果民眾黨覺得他們八席立委太少，用不分區立委的政黨比例，13比13比8也可以，這不必用法律規定，只要經過政黨協商，形成政治慣例就可以了。

趙少康說，美國九名大法官，通常都是共和黨五名、民主黨四名或倒過來，從來沒有哪一黨敢通吃。既然是委員會，就應該容納不同立場意見的委員，怎可定於一尊變成一言堂。

趙少康表示，不能讓民進黨再像以前一樣，愛怎麼樣就怎麼樣，寧願凍結委員人事不予通過，讓這些機構的事務官依法運作，都會比現在的偏頗蠻橫好多了。

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