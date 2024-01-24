是否現身新北議會臨時會？侯友宜：會為市民扛起責任
新北市議會昨開臨時會，民進黨團要求新北市長侯友宜補做施政報告與預算報告，最終藍綠兩黨協商破局，臨時會流會。對此，侯友宜今表示，新北推動市政建設不分藍綠，大小建設如火如荼進行中，會為市民扛起責任，讓市民有感。
新北市議會昨原預計開臨時會，民進黨團總召鄭宇恩要求侯友宜1月24日到議會，跟議員報告今年度施政報告、預算說明。國民黨團認為施政報告、預算報告去年度都走過一遍，臨時會沒必要做重複的事。最終藍綠兩黨協商破局，臨時會流會。
侯友宜今上午主持市政會議，被問及是否擔心綠營政治操作，他說新北市推動所有市政建設，不分藍綠，大家一起共同努力往前走，新北市這幾年規畫2030新願景大小建設如火如荼，一起並肩作戰，為新北市民扛起責任，讓市民有感，一起全力以赴。
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