不續掌NCC 陳耀祥：將歸建回校

大選過後，行政院進入看守內閣時期。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥昨天率先公開未來動向。他表示，自己任期到今年七月卅一日，接下來他將歸建回到台北大學，因校方規定，他借調任職ＮＣＣ主委，只能借調八年。換句話說，陳耀祥將不續任。

對於陳耀祥稱將歸建台北大學，民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，明眼人都知道，陳耀祥是在自己被民進黨斷尾前，幫自己搭了下台階。國民黨立委賴士葆則批，陳完全忘記獨立機關的職責，未來面對學生，如何能不汗顏？

陳耀祥指出，ＮＣＣ作為一個獨立機關，就是做獨立機關該做的事，依法進行監理；數位發展部成立之後，ＮＣＣ很多業務都出現變動，對ＮＣＣ來說，未來網際網路會是監理重點之一，希望ＮＣＣ同仁繼續努力。

陳耀祥任內，最受社會矚目的案件就是「中天關台」，這也導致ＮＣＣ與中天之間有多項官司纏訟，而這些案子中，法院大多判ＮＣＣ敗訴。這也讓社會上不少聲音都在討論中天能否回到五十二台。

陳耀祥昨表示，中天除換照案外，還有多項政論節目、新聞內容違反「衛星廣播電視法」，訴訟需時間，且尚未結束，對中天能否重返五十二台，「這可能要留給下一屆委員會來處理」。至於多方搶占五十二台黃金頻位，他也說，移頻必須符合頻道區塊化原則，「這不是政府機關要不要讓他們移頻的問題，也希望從商業機制就能夠解決此問題」。

此外，三立入股中嘉案明顯踩到「反媒體壟斷法」紅線，而三立、中嘉自從去年十一月廿七日到會說明之後，ＮＣＣ始終未對中嘉案做出裁決。ＮＣＣ將在今天委員會排案討論，陳耀祥指出，雖然三立、中嘉承諾會在六個月之內找到投資人，接手三立持股，也就是說，三立會在半年之內處分中嘉持股，並在一年內完成改正程序；但他無法接受三立、中嘉提出的時程表，會要求三立處分中嘉股權時間愈快愈好。

中嘉違反交易案的附負擔條件，最重可能撤銷原處分、也就是取消合併。陳耀祥指出，考量比例原則，不會撤銷中嘉併購案同意許可，但會處分中嘉。他也透露，委員會將要求三立盡快賣掉股權；至於三立當初買入中嘉股權後，三立財經台iNews隨即調整頻道登上中嘉旗下系統台的四十八台，現在看來有爭議，但不會重審iNews移頻案。

陳耀祥任內爭議事件 製表／馬瑞璿

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