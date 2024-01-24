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美台海專家任雪麗擔心：美國有人鼓動賴做危險的事

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）。 圖／聯合報系資料照片
美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）。 圖／聯合報系資料照片

美國知名台海問題專家任雪麗（Shelley Rigger）日前在一場線上論壇表示，她不太擔心總統當選人賴清德會邁向「正式台獨」，因為賴受到許多制約。她更擔心的是，美國某些人鼓動甚至逼迫賴清德，做某些不符合台灣利益但他又無法反對的危險事情，就像蔡英文總統無法拒絕美國眾議院前議長裴洛西訪台那樣。

香港中評社報導，在美國智庫昆西研究所日前舉行的「解讀台灣選舉」線上研討會中，昆西研究所東亞項目主任史文（Michael Swaine）表示，此次台灣選舉結果出來後，中方反應相當克制，這反映北京不想中美關係在舊金山峰會後建立起來的脆弱穩定被打亂。他觀察，美國政府在台灣選前選後傳遞給賴清德的訊息很一致，即不想要意外，不想賴重複陳水扁時代發生的事；賴在言詞上也相對克制，所以當前形勢尚能保持相對穩定。

不過，史文認為不能假設這種相對穩定的形勢和北京的克制能無限期延續下去。從長遠看，北京可能因為兩岸沒有政治對話，無法向統一方向邁進而對「賴政府」施加更大壓力，受挫感漸強的賴清德可能轉向尋求美國更多支持，從而激起北京更強烈反應。

為避免危機發生，史文稱，在台灣加強自我防衛能力的同時，華盛頓和台北都應當向北京提供某種可信的再保證，亦即美台加強防衛並不是作為將台灣永久性地從中國分離的基礎。

日前剛從台灣觀選回美的戴維森學院教授任雪麗也認為，美國確實需要對中國進行再保證—不尋求永久性地將台灣與中國分離，無論兩岸人民的偏好如何。

任雪麗指出，北京對於當初裴洛西訪台的反應比賴清德當選大，目標就是美國，北京許多對台活動都是針對美國。北京知道在各種手段多管齊下，能夠防止賴邁向「正式台獨」，但他們不相信美國將因此受到制約。

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