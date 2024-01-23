陳耀祥不續任NCC主委回學界 賴士葆：面對學生不汗顏？

通傳會（NCC）主委陳耀祥表示不再續任且將回學界，國民黨立委賴士葆今批，陳完全忘記獨立機關的職責，回到學界如何不汗顏的對學生詮釋獨立機關，變成執政黨附隨組織的荒謬。

賴士葆說，陳耀祥從台北大學借調8年的期限將屆，還剩半年，陳表示不會再續任NCC主委，要回到學術界。陳耀祥特別提到：「NCC作為一個獨立機關，就是做獨立機關應該做的事，依法進行監理。」賴說，他身為監督中央行政機關的立法委員，要糾正陳耀祥，就是獨立機關NCC完全沒有依法監理，沒有做獨立機關該做的事，顯然，行政與立法機關，兩者之間有天地之遙的認知差距。

賴士葆指出，NCC變成髒兮兮其來有自，用公權力鴨霸的關閉不同政治立場的中天新聞台，限縮言論自由，這在民主國家極為罕見，最後將頻道給與執政黨相同意識形態的新聞台，與中天的官司訴訟屢戰屢敗。作為監理機關，NCC不公不義的雙重標準，處理華視替代中天頻道、鏡電視審照、三立入主中嘉等案，極盡袒護縱容，劣跡斑斑，罄竹難書。陳耀祥自己完全讓獨立機關容讓政府黑手伸入操弄，這是獨立機關的一頁黑歷史。

賴士葆強調，這幾年，陳耀祥彷彿忠貞的民進黨員，信實的執行執政黨的任務，完全忘記獨立機關的職責，他質疑陳回到學界，如何不汗顏的對學生詮釋獨立機關，實質上卻變成執政黨附隨組織的荒謬。 國民黨立委賴士葆（圖）。記者曾原信／攝影

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