藍委主張修法讓核電廠延役 民眾黨團表態支持
國內電力需求攀升，國民黨團今天在立法院舉行記者會，立委王鴻薇、吳怡玎等人主張修法讓核電廠延役，不設定延役申請期限。民眾黨發言人楊寶楨表示，為求電力供應穩定，民眾黨一直支持核二核三應盡速研議延役；再生能源是國際大勢所趨，仍要大力發展，但要避免弊端叢生的狀況。
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，民進黨再生能源政策眼看就要跳票，過去立法上一直有比較僵固的問題，產業變化、需電量增加，很難提前預料，因此國民黨提出不設定延役申請期限等修法方向是可以考慮的；未來核電可能會有技術性上的突破，也許更接近綠色能源，這是世界各國普遍的方向。
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