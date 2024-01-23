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NCC主委陳耀祥7月卸任回大學教書 黃國昌酸「幫自己搭台階下」
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天表示，7月31日任期結束後歸建，回到台北大學教書。民眾黨不分區立委當選人黃國昌今天表示，明眼人都知道，陳耀祥是在自己被民進黨斷尾前，幫自己搭了下台階。
黃國昌說，陳耀祥做了這麼多爛事，可以不必負責嗎？會不會太無恥？剛剛NCC宣布明天將針對三立違法入股中嘉，以及鏡電視違法變更營運計畫開會討論，完全是典型選前擺爛，硬是要拖到選後才面對。
黃國昌表示，NCC委員如此深諳為官之道，難怪台灣媒體環境益發墮落，陳耀祥如果還知道羞恥，就及早辭職下台，別繼續自甘充當綠色黨媒新聞台的小弟。
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