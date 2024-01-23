NCC主委陳耀祥不連任 徐巧芯：見國會綠營非多數才躲回學校
國家通訊傳播委員會主委陳耀祥今日指出，任期只到7月31日止，接下來將歸建回學校。對此，國民黨立委當選人徐巧芯表示，陳是看到民進黨立院不再是多數，上任又是她們這些緊咬不放的立委，才趕緊宣布不連任，躲回學校裡。
徐巧芯表示，陳耀祥這幾年來既不公正也不客觀，亂關新聞台傷害言論自由，被法院連續十次打臉，這樣的臭名不僅會「名留青史」，她到了國會也會繼續追究先前的責任。
據了解，陳耀祥任教的台北大學有規定，借調NCC主委只能8年，因此任期到了未來將不會續任。
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