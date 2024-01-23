藍委提修法延長核電廠使用 綠委：最大問題卡在侯友宜
國民黨立委王鴻薇今天舉行記者會，主張修正「核子反應器設施管制法」第6條，明定不設定延役申請期限，民進黨立委許智傑表示，核電廠延役最大的問題，還是卡在新北市長侯友宜，反對乾式貯存槽，國民黨內部意見都無法整合，談延役只是空談而已。
國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及國民黨立委當選人李彥秀、羅智強上午在立法院舉行「糾正錯誤能源政策，藍委推修法讓核電廠延役」記者會，主張在新會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限，期盼替能源政策做出重大改變。
民進黨立法院黨團副書記長洪申翰說，每個立委跟政黨都有提案的權利，國民黨想要延長核電的使用，難道還要像過去一樣只要核電，完全不顧核廢料貽害子孫，還有台灣很多核電廠蓋在活動斷層上的問題，「這些不負責任的心態，就今天來看，好像還是沒有什麼改變。」
洪申翰受訪表示，國民黨如果期待在能源、淨零政策與國際接軌，最重要的還是提升再生能源的發展跟效率，這也是2023年聯合國氣候變遷大會（COP28）得到最重要的共識，很遺憾只要講到能源政策，國民黨每次就只想到核電。
洪申翰提醒，真正跟國際接軌的方法，在於大力發展再生能源，還有提升能源效率，這也是蔡政府執政8年以來，不斷在大力推動的事情，反觀國民黨卻只有扯後腿跟抹黑。
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