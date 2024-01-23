【重磅快評】核電新戰場 綠營忘了誰當家

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及立委當選人李彥秀、羅智強今天提出在野陣營共推修法解套核電廠延役的議題，在立法院龍頭戰之外，開闢了國會新戰場；民眾黨尚未回應，但綠委卻直批藍營只是為了向支持者交代，忘了總統當選人賴清德在選前是如何承諾，難道是選前一套，選後又是另一套？

王鴻薇等人認為，國內電力需求攀升，為跟上國際淨零排碳、重啟核能政策趨勢，期盼在野陣營未來一起推動修法解套核電廠延役，修正核子反應器設施管制法第六條延役申請期限規定，由主管機關審核，檢視核能安全無虞後即可運轉。

現行法令主要卡在核電延役必需要五年前申請，國民黨希望修改條文來解套。過去因民進黨有立院席次優勢，以致無法通過相關法案，新國會在野黨席次加起來已經過半，而且侯友宜、柯文哲在大選時都提出核電廠延役政見，在野陣營如果能夠合作，有機會讓我國能源政策做出重大改變。

柯文哲在大選期間曾接受三三會邀請發表演講，針對能源政策，柯明確指出核二、核三應該延役，核一廠檢查後看能不能使用，也可考慮再啟動，核四則盡速體檢，依專業考慮是否繼續蓋；開票當晚上，柯也宣示，未來民眾黨不會固定只跟誰合作，會按照議題，講得有道理，就會支持。

換句話說，藍營今天提出修正核子反應器設施管制法第六條不僅是解決用電需求的簡單路徑之一，而且並沒有違背柯文哲所提「核二、核三應該延役，核一廠檢查後看能不能使用」的大原則，民眾黨黨團應無反對之理。

而且，柯文哲都說了，講得有道理就會支持，民眾黨黨團當無打臉昔日柯文哲之理。國民黨精準出招，民眾黨沒有不接招之理，也算是一次成功的操作。

只是綠營再度淪於膝反射，一聽到核能馬上就抱起非核神主牌複誦。立委郭國文表示，核電廠延役不可行，而且和民進黨政府非核家園的政策完全相反；立委蔡易餘更說，國民黨選後表態支持修法讓核電廠延役，只是要給擁核的支持者交代而已。

從郭國文和蔡易餘的反應顯示，多數綠營至今仍無法面對缺電的事實，以致於賴清德日前出席台北電器年終購物節開幕活動時，竟要全民一起做功德響應節電，目標是省下一座核電廠，省下電力再供來台投資的外商與回流台商使用。如果台商及外商知道新總統的用電保障是來自要求全民節電的道德勸說，能不為之心驚膽顫嗎？

經濟部政務次長、台電代理董事長曾文生出身民進黨黨務系統，也是陳菊愛將，政治性格不言自明，但談到核電廠延役議題，他也務實提出延役的路徑，除了必須先修法，同時核二廠乾貯問題也需要解決，台電沒有任何成見，一切尊重政策走向、國會決定。

事實上，賴清德在大選時也說，核電是否延役與重啟一切依法行政，未來核電若是安全又沒有核廢料問題，政府也會使用核能發電。侯友宜更說政府面對供電、能源轉型，一定要跟世界潮流趨勢來走。藍委今日出招，綠委一味反對，既懼電價上漲失了民心，但又拿不出缺電的解方，只會罵對手是要對支持者有交代，讓人分不清楚，現在到底是誰在當家？

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