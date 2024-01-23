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賴清德宴請民進黨立委落選人 賴坤成喊：來到傳說中的賴皮寮
準總統賴清德今天中午回到新北市萬里，在老家附近的餐廳宴請這回立委選舉失利的候選人。民進黨台東立委落選人賴坤成中午也直奔賴清德萬里老家，並在臉書開直播，直呼「來到傳說中的賴皮寮」。
賴坤成在5分多鐘的直播過程中，畫面拍攝到萬里老家的大門口、門牌、後方花圃等景象，並感慨說：「這裡居然也誕生了台灣總統」、「來研究一下為什麼這間厝可以出總統，我家也要來改一下」。
賴坤成說，落選者才有的安慰餐，賴清德在萬里老家附近萬里酒莊美食餐廳款待這次立委落選者，原來落選的還真不少，老幹新枝通通有，環目四望，他是年次最低也是身高最不高的。
「失敗不是永遠的失敗」，賴坤成說，準副總統蕭美琴也以自身幾度落選的心境如此勉勵大家，但賴清德講話的時候他外頭淋雨，沒得以聆聽。
賴坤成說，菜色很棒，大家顧講話，剩下很多，統統打包帶回台東加熱加料再辦一場總統宴，也帶了一口柑給大家分享。
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