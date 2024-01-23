TikTok資安疑慮 民進黨新科立委不建議黨公職使用
台灣人工智慧實驗室公布研究報告，TikTok抖音海外版在這次選戰中，資訊操弄有明確政黨傾向。民進黨立委當選人沈伯洋今天表示，若對資安有疑慮，或自認是中國大陸目標，當然不建議使用。
民進黨立法院黨團今天舉行新科立委共識營，針對TikTok議題，沈伯洋表示，全世界現在都在討論TikTok的資安危害，這方面要討論中國大陸APP對台灣的影響；各平台都有，若今天對某平台上的內容有所疑慮，應該是一體就內容多做討論，而非只針對TikTok。
沈伯洋說，TikTok疑慮主要是會拿使用者地理定位（Geolocation），可以IP位置，TikTok最大的麻煩是它能夠去追蹤（Trace），能夠去找到使用者，如果對於資安有疑慮的，或者認為自己是中國大陸目標的人，當然是比較不建議使用。
民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，載具不重要，重點在內容。沈伯洋表示，載具、內容和資安疑慮三個層面，若對內容有疑慮，所有平台都應該討論內容問題，若是資安疑慮，TikTok的資安疑慮，絕對是比其他社群平台更大。
沈伯洋說，目前還不知道去哪個委員會，到時候看大家怎麼分配，不論是教育或滲透、資安、社會福利等相關，應該要就所有政策都應該考慮，不是只針對這件事情。
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