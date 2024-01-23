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吐瓦魯也傳斷交 涉外人士：消息來自諾魯

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
諾魯共和國與我國斷交後，吐瓦魯也驚傳可能在26日國會選舉之後做外交轉向，與我國斷交。對此，有涉外人士指出，此消息其實來自諾魯，不排除是諾魯配合中國大陸進行外宣，向台灣施壓。(美聯社)
諾魯共和國與我國斷交後，吐瓦魯也驚傳可能在26日國會選舉之後做外交轉向，與我國斷交。對此，有涉外人士指出，此消息其實來自諾魯，不排除是諾魯配合中國大陸進行外宣，向台灣施壓。(美聯社)

諾魯與我國斷交後，吐瓦魯也可能在1月26日國會選舉後，外交轉向，與我國斷交。涉外人士指出，消息來自諾魯，不排除是諾魯配合中國大陸進行外宣，向台灣施壓。

諾魯在我國總統大選兩天後與我國斷交，據了解，美國、日本，和澳洲等國，都是在斷交當天上午才收到訊息，確為突襲式斷交。台諾斷交不久後，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）接受澳洲人報訪問指出，吐瓦魯可能在1月26日大選後，外交轉向。

涉外人士說，我國第一時間就向吐國政府高層求證，吐國總督Tofinga Falani、總理Kausea Natano 、外交部長Panapasi Neleso等都表明消息不屬實，不管是美國，還是澳洲，都有施力經營與吐國關係，澳吐之間去年11月宣布簽署安全協議，顯示澳吐的關係深化。

他指出，吐國有16位國會議員，除少數立場可能搖擺外，超過三分之二國會議員表態支持台灣，朝野在與台灣邦誼上有共識，就算國會選舉有變數，由反對黨取得勝利，研判不會影響到台吐邦交。

涉外人士表示，消息非來自吐瓦魯境內，是來自諾魯方面，不排除是中諾建交後，諾魯配合中方外宣，向台灣施加壓力。

斷交 諾魯 吐瓦魯

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