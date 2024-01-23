國民黨拋總統國情報告常態化 民進黨：尊重

國民黨準立委羅智強、翁曉玲今天表示，將推動總統赴立法院進行國情報告常態化、國會調查權和聽證權等。民進黨發言人張志豪回應，相關意見和主張都予以尊重，目前沒有特別的評論，一切等新國會的組成，尊重民進黨立法院黨團的討論決定。

賴清德在競選總統期間，曾回應關於國情報告的議題，當時他說明，「憲法增修條文」規定，立法院集會得邀請總統做國情咨文，所以發動機關是立法院，不是總統要去就可以去，而他若接到立法院的邀請，他會前往，並依照「憲法」及「立法院職權行使法」，欣然到立法院履行總統應有的責任。

商品推薦