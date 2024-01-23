快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨拋總統國情報告常態化 民進黨：尊重

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪表示，相關意見和主張都予以尊重，目前沒有特別的評論，一切等新國會的組成，尊重民進黨立法院黨團的討論決定。本報系資料照
民進黨發言人張志豪表示，相關意見和主張都予以尊重，目前沒有特別的評論，一切等新國會的組成，尊重民進黨立法院黨團的討論決定。本報系資料照

國民黨準立委羅智強、翁曉玲今天表示，將推動總統赴立法院進行國情報告常態化、國會調查權和聽證權等。民進黨發言人張志豪回應，相關意見和主張都予以尊重，目前沒有特別的評論，一切等新國會的組成，尊重民進黨立法院黨團的討論決定。

賴清德在競選總統期間，曾回應關於國情報告的議題，當時他說明，「憲法增修條文」規定，立法院集會得邀請總統做國情咨文，所以發動機關是立法院，不是總統要去就可以去，而他若接到立法院的邀請，他會前往，並依照「憲法」及「立法院職權行使法」，欣然到立法院履行總統應有的責任。

立法院 國情報告 民進黨

延伸閱讀

民進黨新人事出爐 王義川掌政策會、吳崢接新聞部主任

民進黨大選後首次中常會 秘書長許立明請辭獲准

UBA／主場打嗨！台體外線射倒國體

施明德辭世 賴清德指示民進黨全力協辦後事

相關新聞

管中閔也有房貸曝新成就達成 網友讚清廉

台大前校長管中閔在臉書po文指出，他新成就達成：歷時 15 年，終於付完第一戶（也是唯一一戶）房子的商業貸款，現只剩公教...

吐瓦魯也傳斷交 涉外人士：消息來自諾魯

諾魯與我國斷交後，吐瓦魯也可能在1月26日國會選舉後，外交轉向，與我國斷交。涉外人士指出，消息來自諾魯，不排除是諾魯配合...

駐台大使稱可能承認中國 外交部：吐瓦魯政府澄清是個人評論

我太平洋友邦吐瓦魯國將於近期舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦...

吐瓦魯有斷交危機？ 郭正亮曝「吳釗燮更擔心這2國」：全看賴清德言行

我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，做出外交轉向。對此，前立委郭正亮22日表示，吐瓦魯的消息其實傳很久了，事實上外交部長吳釗燮擔心的是瓜地馬拉、海地這樣的國家，因此總統當選人賴清德的言行至關重要。

綠立院龍頭戰推游昌配 游錫堃：黨團還沒完成程序

立法院正副院長將於2月1日改選，民進黨立法院黨團將推出「游昌配」（游錫堃與蔡其昌），立法院長游錫堃今天回應媒體詢問表示，...

國民黨團30日選總召 趙少康：朱立倫尊重黨團自主

國民黨立法院黨團預計30日選出總召，立委賴士葆表態參選，也傳出立委傅崐萁有意爭取。戰鬥藍發起人趙少康今天說，國民黨主席朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。