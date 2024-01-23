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藍委擬修法解套核電廠延役 綠委：只是給支持者交代
針對國民黨立委王鴻薇等人今舉行記者會，預告在新國會中將修法解套核電廠延役申請期限限制。民進黨立委郭國文表示，核電廠延役當然不可行，每個核電廠的情況不一樣，要如何解除核電廠延役申請期限，且跟民進黨政府非核家園的政策完全相反。民進黨立委蔡易餘也說，國民黨選後表態支持修法讓核電廠延役，只是要給擁核的支持者交代而已。
郭國文指出，新北市長侯友宜競選總統期間提出核電廠延役政見，國民黨立委現在提出核電廠延役修法，就是想要透過國會去完成提出的政見，想用國會多數去推動，但必須要面對現實，國民黨沒有真正掌握國會半數，且每個核電廠情況不一樣，國民黨的主張跟民進黨政府政策完全相反。
蔡易餘表示，核電廠是否延役要看安全性問題，例如核一廠濕式儲水池燃料棒裝滿，根本無法延役，而且三個核電廠情況不相同，要用修法概括論有技術問題，不是修法就可以解決。
蔡易餘說，事實上國民黨想透過修法展現對擁核電、擁核能的立場，選後表態推動修法是要給支持者交代，但核電涉及技術問題，要讓專業領域評估說明，核一廠無法再使用，核二、核三廠是否延役，需要高度技術，需有專家研究，安全性根燃料棒放置場等問題必須要檢討。
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