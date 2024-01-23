老農津貼絕對不能少！侯友宜喊話中央：每月8110元提高至1萬元

新北市農會今辦113年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻，並頒獎表揚各區及地區農會共50人。侯友宜說，他一直認為老農退休津貼照顧，絕對不能少，他也一直建議中央，老農津貼發放要從1萬元起跳，若太少，對農民照顧不夠，不是每個農民都會賺錢，老農津貼真的要提升。

侯友宜表示，特別感謝新北市辛苦農民，新北市農會及農民的表現非常優異，每一項的評核在理事長帶領下表現非常卓越，也謝謝青農願意回到故鄉，一起打拚，讓新北農業大發展。

侯友宜說，老農退休津貼照顧不能少，他一直建議中央，老農津貼發放要從每月8110元，變成1萬元起跳，不是每個農民都會賺錢；至於青農，將這塊土地跟觀光產業結合很重要，新北地點很多，好山好水都在新北。

今獲獎也包括青農聯誼會幹部，聯誼會長許元耀與居民聯手推動蒔茶復育，從1、2戶成長到近60戶，復耕近25公頃。許元耀說服社區居民投入，社區內5個聚落互動交流，打造慢活的農村亮點，也串聯景點推出農村小旅行，增加工作機會，吸引青年留鄉服務，讓到淡水玩的遊客到社區，社區的老人不必再扛菜下山賣。

三芝區返鄉青農黃信輝經營富朵苗圃，原是園藝門外漢，但加入農會花卉產銷班後，學習花卉種植專業知識，目前苗圃經營面積已約1公頃，栽種杜鵑、茶花苗為主，年產25萬株，主要供應彰化田尾及綠美化園藝工程等。現在每月帶領淡江大學近200名學生參與USR（大學社會責任）課程，讓青年瞭解農業、進而踏入農業，拓展苗圃市場。 新北市農會今辦113年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜到場頒獎。聯誼會長許元耀（右）與居民聯手推動蒔茶復育，從1、2戶成長到近60戶，復耕近25公頃。記者張曼蘋／攝影 新北市農會今辦113年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻，並頒獎表揚各區及地區農會共50人。記者張曼蘋／攝影 三芝區返鄉青農黃信輝經營富朵苗圃，目前苗圃經營面積已約1公頃。圖／農業局提供 許元耀讓社區內5個聚落互動交流，打造慢活的農村亮點，也串聯景點推出農村小旅行，增加工作機會，吸引青年留鄉服務。圖／農業局提供

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