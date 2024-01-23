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駐台大使稱可能承認中國 外交部：吐瓦魯政府澄清是個人評論
我太平洋友邦吐瓦魯國將於近期舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國。外交部今表示，吐國政府第一時間向我方澄清，此言屬潘恩鈕個人評論。
根據外媒「澳洲人報」指出，潘恩鈕在受訪時表示，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後，跟隨諾魯，做出外交轉向，轉為承認中華人民共和國；他呼籲澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。
外交部今舉行例行記者會。針對媒體提問，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉表示，我駐吐瓦魯大使館獲悉澳洲人報刊載相關新聞之後，就立即向吐國的高層查證潘恩鈕所言是否屬實，吐瓦魯政府也在第一時間向我國澄清，這是潘恩鈕個人的評論，並非吐國政府的立場。
他指出，吐國政府再一次強調，會堅定與我國的邦誼，外交部也將會持續關注吐國國會大選的選情。至於潘恩鈕的消息來源，他表示，據外交部所知，潘恩鈕是聽別人說的，但消息來源不便透露。
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