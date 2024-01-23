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世界自由日70周年曾永權呼籲弘揚自由民主普世價值

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
今天世界自由日70周年，世亞盟中華民國總會理事長曾永權主持慶祝大會，帶領現場來賓高呼民主自由邁向和平口號。圖片來源/世亞盟
今天世界自由日70周年，世亞盟中華民國總會理事長曾永權主持慶祝大會，帶領現場來賓高呼民主自由邁向和平口號。圖片來源/世亞盟

今天是世界自由日70周年，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，緬懷1954年1萬4000多名韓戰義士，英勇奮鬥，毅然選擇自由的中華民國，我們更要效法他們的豪情壯志，喚醒自由民主的靈魂，弘揚自由民主普世價值，繼續推動全球化自由民主，維護世界和平，創造人類最高福祉。

世亞盟今天在台北市國軍英雄館舉行2024年世界自由日慶祝大會，世盟總會長饒穎奇、外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅，以及國民黨立委曾銘宗、陳以信出席盛會，大會也邀請高齡的韓戰義士到現場，接受大家致敬，由於當年的韓戰義士年齡都很大了，為了讓他們順利參加慶祝大會，現場有妥善的醫療照顧服務。

曾永權說，今天是2024年1月23日，我們在中華民國台北市再度隆重舉辦世界自由日慶祝大會，今天也是123自由日運動70周年紀念日，就在剛剛我們透過鳴自由鐘，再次發揚韓戰義士英勇奮鬥的精神。請大家熱烈掌聲歡迎在場的韓戰義士代表，向他們致上最高的敬意。

曾永權表示，世盟成立宗旨為推動自由、民主、和平的普世價值，世界上仍有許多國家身處戰爭的陰霾，今年的世界自由日慶祝大會，以自由民主邁向和平為主軸，唯有不斷溝通協調，才能解決紛爭，呼籲全球愛好自由民主人士，為世界和平的目標堅持不懈，努力到底。

曾永權指出，世盟是聯合國非政府組織正式成員，是我國目前在國際社會，同時兼具二軌外交功能的國際民間社團，對促進外交工作及自由民主發展有相當貢獻，感謝政府及各級地方政府大力支持，世盟在饒穎奇帶領下，已經將自由民主的種子散佈到世界各個角落，請大家熱烈掌聲對饒穎奇表示敬佩。曾永權發表談話最後，帶領現場所有群眾，高呼自由民主，邁向和平口號。

曾永權 北市

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