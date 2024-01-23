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美智庫CSIS：逾半專家憂今年可能爆發台海危機

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美國與台灣專家分析台海局勢，根據總結報告，過半專家相信今年可能爆發台海危機，台灣專家認為中方較可能執行非軍事的脅迫行動，美國專家則擔心大規模環台軍演。

此外，專家意見認為，美中控管緊張關係的努力以及中國大陸自身的經濟衰退，都未能改變台海危機的可能性。

CSIS去年11月至12月調查52位美國專家與35位台灣專家的看法，多數專家認為，中國大陸有能力透過隔離（quarantine）和封鎖（blockade）來針對台灣，但不認為中方能執行有效侵略。

報告凸顯美國和台灣專家對中方行動的評估存在落差，近半數的台灣專家認為，隔離是靈活的選項，北京可能透過隔離台灣來施壓，並準備封鎖或侵略，三分之一的台灣專家憂心，封鎖可能升級為入侵；相對地，多數美國專家認為，北京只會隔離，不會發動熱戰。

所謂隔離，指的是由中國海警或海上民兵等非軍事行為者主導的執法行動，限制商業貨物進入台灣，其規模比封鎖更有限；封鎖指的是由解放軍主導的多域行動，嚴格限制台灣周邊的商業貨物流動和軍事活動；入侵則是指兩棲登島作戰，強行奪取台灣本島。

CSIS報告指出，在未來5年內，若中方選擇威脅台灣，最可能的做法是隔離；若北京打算在5年內推動立即統一，最可能的情境是解放軍主導聯合封鎖。

報告整理了今年爆發台海危機的可能性，68%的美國專家認為可能，其中12%指非常可能；58%的台灣專家也認為可能，其中認為非常可能的有9%。

針對台海危機的評估，專家們綜合考慮北京對台灣選舉的可能反應，以及美中關係現狀。

多數專家認為，美中元首去年11月在舊金山舉行峰會，沒能大幅降低台海危機今年爆發的可能性，中國大陸經濟衰退也沒能阻止北京對台灣動武，不到兩成專家認為中國大陸經濟衰退會增加北京對台灣動武的可能性。

至於如何預測北京對台灣選舉的回應，專家意見分歧，四成專家認為北京會先觀察，若台灣總統調整政策，中方就會回應；此外，兩到三成的專家認為，無論如何北京都會升高局勢。

六成的美國專家認為，北京將以環台大規模軍演遂行暫時封鎖台灣的效果，來表達對台灣選舉結果的不滿；49%的台灣專家卻認為，北京較可能採取非軍事的高壓行動。

北京 美國 台海

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