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管中閔也有房貸曝新成就達成 網友讚清廉

聯合報／ 記者許維寧╱台北即時報導
台大前校長管中閔在臉書po出一照片指出，他今天申請一張「清償證明」，特別照相以為留念。貸款尚未付清，老驥仍須努力。擷取自管中閔臉書
台大前校長管中閔在臉書po出一照片指出，他今天申請一張「清償證明」，特別照相以為留念。貸款尚未付清，老驥仍須努力。擷取自管中閔臉書

台大前校長管中閔在臉書po文指出，他新成就達成：歷時 15 年，終於付完第一戶（也是唯一一戶）房子的商業貸款，現只剩公教貸款了。

管中閔還po出一照片指出，他今天申請一張「清償證明」，特別照相以為留念。貸款尚未付清，老驥仍須努力。

不少網友在管爺臉書下面回文指出，「管爺就是清廉代表。」「最棒的典範、不貪不求也不低頭、台灣能有多一些管爺這樣的人、才會有希望！」「知識份子的悲哀」、「向管校長致敬」、「台北居真不易」，也有不少網友恭喜管爺解鎖人生另一個關卡。

管中閔 人生

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