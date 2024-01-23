【專家之眼】三黨不過半 藍白綠的新三國演義

這次的選舉結果，不像先前幾次意外不斷的選前之夜，頭一回民眾得以相對客觀且安心的方式，來透過分裂投票的自由意志，對總統候選人、政黨理念的認同、期待，與在區域立委人選的過往表現，來評價論功的投下神聖一票。

首先，年輕世代參與的積極性，在選前的社媒對抗與造勢現場，都能感受到；但整體投票率則不如亡國感充斥的2020大選，也是不爭的事實。大選的結果，包括時代力量、親民黨、台灣基進等小黨選民，部分政黨票更流失到民眾黨，因此未能獲得政黨補助金，遑論是不分區的席次。

反觀，民眾黨得票數則成長一倍以上，不分區的席次也從五席，增加到八席；更在小黨選民的集中選票之下，就國民黨與民進黨的兩黨加總，也從原本的99席，回升到2016年的103席。

其次，過去以來的選票游移，能逐次甩開族群動員與藍、綠在派系分裂之後，貼上副品牌的派系公開對決；這一回，則有著風雲際會的大扭轉，讓地方性的草根人物，與青年世代從未知的徬徨到苦悶、憤慨，一一有得到抒發。

誠然在單一選區的設計下，非藍即綠、非綠即藍，國民黨順勢從38席，一躍回到52席；民進黨則從2016的68席、2020的61席，回落到51席。如今兩黨在立法院內勢均力敵，讓扮演反對黨的力不從心，再無從有輕言退讓的藉口。

再則，值得玩味的是，國民黨不分區的政黨票，高於總統得票數；而民進黨、民眾黨，其政黨票數則低於總統得票。就這次選舉所出現的分裂投票，因為少了選前之夜的激情操作，讓選民有非常冷靜的思索空間，能夠根據個人判斷與公共理性，再沒有被迫含淚投票的壓力。

就以新竹縣的選票走向為例，無論區域立委或是不分區，國民黨總統候選人的得票都低於立委，約及立委得票的七成五水準；反觀民進黨，總統得票則高於其區域立委得票。而在泛綠政黨加總取得約17萬的選票當中，其中的四成五投給民進黨的立委候選人；五成五，則是投給其他的泛綠政黨。

而國民黨立委得票數，接近16萬；則有七成五投給同黨籍的候選人。至於，民眾黨在新竹縣的總統得票，12萬餘票，推估其中的三分之一，是來自國民黨的立委得票，另外的三分之二，則是來自泛綠陣營的得票。

最後，慶幸的是，青年世代的徬徨與苦悶，在得以有分裂投票的機緣之下，暫時能得到紓解；畢竟，根據上述新竹縣的投票行為來看，侯、柯配即使在桃竹苗地區，只怕也不被泛綠選民所能接受的。

就泛綠陣營的角度來看，打從2016大選開啟的小英旋風，以及柯P順利完成其連任，2018年的台北市長之後，風起雲湧的新興政黨，包括了由柯P領軍的民眾黨。更在2020大選年間，開始鼓勵新世代的自主發展，以便能取得來自友黨的關係，以達成跨世代之間的權力分配與政黨制衡。

其後，泛綠陣營內的詭譎變異下，諸如范雲女士以第三勢力的黨主席身分，轉任民進黨不分區代表；以及太陽花學運領袖轉任民進黨的副秘書長，領薪9萬的種種傳言。終而有迄今仍眾說紛紜、功過難定，所謂藍、白合的紛擾風波。

遺憾的是，當青年世代以分裂投票完成其跨黨派出擊，其實隱藏有諸多的期待與民氣展現！但即使在選舉風潮漸次褪去之際，卻依然沒得到主要黨派的正視與直接回應；遑論是持續對話與做成精準解讀的意願了。

走筆至此，不禁令人扼腕三嘆。

商品推薦