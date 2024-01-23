【專家之眼】立法院長自表功績 後繼者該引以為戒

立法院長游錫堃是否適才適所，從最近訪談可以一窺奧妙。在他上台前，就有人點出他的學養不足，從政資歷雖然豐富，但從未在立法院服務過，這樣的人一下便跳入需要國會資深經驗的院長職務，四年來不出大問題，恐怕是柯總召與立院行政官僚服務之功。

但他要接受訪談，正好讓人檢視成績。從內容來看，除主持議事外，就是特別提到他過去四年突破很多國會外交紀錄。大家可以注意的是，訪談對前者描述相對空泛，大約是通過法案數量的流水帳，以及總結立法院長角色，說是做到了中立與無我；對後者倒是說的較細，甚至連旅館24小時維安都提到，並以此鋪陳對對手的攻擊。

然而，眾所周知，民主化以來，立法院平時議事效率低落，通常是靠最後加開臨時會，包裹通過法案，任何一個院長都能或不能拿通過法案數量來說嘴。而游自稱主持議事中立無我，如果從藍綠攻防角度來說，過去持續詬病綠色完全執政以來，想通過的人事、法案沒有不過的紀錄，這種完全輾壓對手的作風，就算諉稱是黨團作為與他無關，比較前院長王金平也無說服力；而從國會排案立法持續有利資本家，導致台灣貧富差距越來越大、年輕選民對綠失望轉向投白的趨勢看來，他說對財團政黨利益中立無我，恐怕也沒多少人相信。

至於他特別拿不熟的外交工作來說嘴，可知他身邊無人。說游不熟外交工作，是因為他曾大放厥詞稱台美建交指日可待，甚至指明2028年前台美可能復交。這話拿來唬自己人也就算了，還當面向美國在台協會處長喊話，搞得客人無言以對，使後來拜訪的繼任者要求進行不公開的閉門會。大家試想，美國代表與立法院長有什麼機密要談？還不就是怕游又在媒體前提建交事，讓對方下不了台。游對國際事務的理解，大致如此。

這樣的人，誇稱他國會外交有成績。就在蔡政府創紀錄的丟掉十邦交國，並且被隔絕於多數重要國際組織的惡劣外交環境下，游院長講出來的業績是有多國代表團到訪、曾到歐洲某國會演講，兩國落地接待，並安排旅館24小時維安等。這種成績的虛實得失人民可以算算是否值得，還可以加上他沒提到，我外交部背後為他的風光排場花了多少人民納稅錢。

由游院長自表的反面教材來看下任院長施政方向，至少有三點啟示：

一、過去隱藏於政黨協商密室政治，實則向政黨財團傾斜的假中立可以改了。人民現在希望立院興革，特別著重於通過降低貧富差距、房價過高…等系列法案，立法院如果還打假球，差距這麼少的席次下次必然再度變動。

二、非綠勢力如有機會擔任院長，對外對內都有代表民意的象徵性權力。細察游院長過去表現，多有獨派言行，或不僅談我民主成就，還配合外交部抗中旋律大放厥詞。新院長在未來國慶大會時，怎麼表現與綠色執政對國家符號的遮掩扭捏不同？而於綠營外交部不一定配合的情況下出訪或接待外賓，要代表民意談的，是當特定勢力的圍堵前鋒，還是挽救世界免於激烈衝突的橋樑？新院長有機會展現世界級領袖高度，千萬不能把位子做小了。

三、在現有美國撐腰的底氣下，沒人會怕中共干預。諷刺的是，懷疑未來國會議長可能較重視中共意見者，本身就對中華民國不忠。真正負責任的政治人物，應該想的是怎麼增加台灣實力，而不是虛耗有限資源。現在中共國力日強，我們應該要韜光養晦、厚植實力，還是容許執政黨繼續遍地烽火、製造悲情，進而出口轉內銷？這是民意領導，乃至民意必須面對的抉擇。

總之，游院長拿來說嘴的功績，對照現實政治變化，正好反證他回應民意無功、配合「斷」交部與獨派虛功。台灣民意殷切期望的立院領袖，是不再打假球，確實主持通過扭轉貧富差距的立院法案。如果立法院未來領導還陶醉於舊運作模式，下次民意浪潮很快洶湧而至。

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