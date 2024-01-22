入冬最強寒流來襲 林佳龍送咖啡到玉山感謝觀測員
中央氣象署針對全台19縣發布發布低溫特報，總統府秘書長林佳龍關心玉山氣象站的觀測人員保暖問題，他在臉書說，趁先前服務於交通部辦公室的幕僚休假登玉山之際，協助送上「等兩個人咖啡」給玉山站同仁，也寫上卡片，感謝在海拔3858公尺的高山上堅守崗位守護山友，守護台灣，提醒觀測員注意保暖保重身體。
林佳龍表示，記得2021年的霸王級寒流影響全台，當時的氣象局長鄭明典提到玉山站沒有暖氣，觀測員在零下14度環境，等於是在冰櫃工作，他請幕僚採購暖爐送到山上，當時觀測員邀請他和鄭明典，未來一定要到玉山喝咖啡，欣賞台灣山巒的美麗。
林佳龍說，這份情誼沒有因為他的職務轉換而有所改變，在鄭明典的創意和提議下，發展出等兩個人咖啡。他創辦的光合基金會決定延續這份溫暖，與南投青農創立的咖啡莊園合作，推出咖啡禮盒，正好寒流來襲，他希望能把這份溫暖再次送上玉山。
林佳龍指出，他在交通部辦公室的幕僚，因為知道下次玉山運補時間是過年後，在私人休假的登山行程，自告奮勇當起溫暖外送員。他寫上卡片謝謝玉山站同仁，在海拔3858公尺的高山堅守崗位，守護山友，守護台灣。氣象署長程家平留言致謝林佳龍的鼓舞，讓玉山站長期在崗位上的同仁貢獻自己心力的決心，一起守護台灣。
林佳龍幕僚說，等兩個人咖啡是鄭明典在擔任氣象局長時，玉山觀測站同仁為感謝林佳龍送上的暖爐，提議邀請鄭明典和林佳龍上山喝咖啡。到了原定上山的那一天，林佳龍已離開交通部，鄭明典也無法上山，玉山北峰氣象站觀測員拍了兩張椅子，卻無人的窗景照片，鄭明典再轉貼到臉書上，標題就是「等兩個人的咖啡」。
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