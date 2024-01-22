入冬最強寒流來襲 林佳龍送咖啡到玉山感謝觀測員

中央氣象署針對全台19縣發布發布低溫特報，總統府秘書長林佳龍關心玉山氣象站的觀測人員保暖問題，他在臉書說，趁先前服務於交通部辦公室的幕僚休假登玉山之際，協助送上「等兩個人咖啡」給玉山站同仁，也寫上卡片，感謝在海拔3858公尺的高山上堅守崗位守護山友，守護台灣，提醒觀測員注意保暖保重身體。

林佳龍表示，記得2021年的霸王級寒流影響全台，當時的氣象局長鄭明典提到玉山站沒有暖氣，觀測員在零下14度環境，等於是在冰櫃工作，他請幕僚採購暖爐送到山上，當時觀測員邀請他和鄭明典，未來一定要到玉山喝咖啡，欣賞台灣山巒的美麗。

林佳龍說，這份情誼沒有因為他的職務轉換而有所改變，在鄭明典的創意和提議下，發展出等兩個人咖啡。他創辦的光合基金會決定延續這份溫暖，與南投青農創立的咖啡莊園合作，推出咖啡禮盒，正好寒流來襲，他希望能把這份溫暖再次送上玉山。

林佳龍指出，他在交通部辦公室的幕僚，因為知道下次玉山運補時間是過年後，在私人休假的登山行程，自告奮勇當起溫暖外送員。他寫上卡片謝謝玉山站同仁，在海拔3858公尺的高山堅守崗位，守護山友，守護台灣。氣象署長程家平留言致謝林佳龍的鼓舞，讓玉山站長期在崗位上的同仁貢獻自己心力的決心，一起守護台灣。

林佳龍幕僚說，等兩個人咖啡是鄭明典在擔任氣象局長時，玉山觀測站同仁為感謝林佳龍送上的暖爐，提議邀請鄭明典和林佳龍上山喝咖啡。到了原定上山的那一天，林佳龍已離開交通部，鄭明典也無法上山，玉山北峰氣象站觀測員拍了兩張椅子，卻無人的窗景照片，鄭明典再轉貼到臉書上，標題就是「等兩個人的咖啡」。 總統府秘書長林佳龍將光合基金會與南投青農創立的咖啡莊園合作推出咖啡禮盒，送到玉山上給觀測員，提醒大家注意保暖，他也親自寫卡片鼓勵玉山站所有工作人員。圖／取自林佳龍臉書

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