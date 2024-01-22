謝立功再點名黃珊珊雙重黨籍 黃珊珊不回應
民眾黨前秘書長謝立功今天說，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊不可思議，擔任重要幹部或黨公職，雙重黨籍恐怕不妥當，更不用說不分區立委，完全是靠政黨票選出來，黃珊珊應該要主動說清楚講明白，不要再雙標，也不要再享有特權。
對於謝立功的質疑，黃珊珊不回應。謝立功透過新聞稿表示，近日有民眾黨前桃園市議員候選人曾妍潔質疑，黨內的不分區立委有雙重黨籍，外界盛傳就是準立委黃珊珊。
謝立功說，民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍。擔任黨的重要幹部或黨公職，仍有雙重黨籍恐怕不妥當，更不用說是不分區立委，完全是靠政黨票投出來，這跟區域立委有本質上的不同，必須接受黨的運作與指揮，是否能再擁有雙重黨籍，有非常大的疑慮。
謝立功指出，對比同樣是民眾黨不分區立委當選人的林國成，早在2019年退出親民黨，柯文哲競選辦公室主任周榆修，選前退出民進黨，黃珊珊當初用無黨籍參選台北市長，不等於退出親民黨，現在再被黨內同仁質疑雙重黨籍，她應該要主動說清楚講明白，不要再雙重標準，也不要再享有特權。
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