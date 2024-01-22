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蔡壁如任民眾黨中央委員？黃珊珊：目前沒接到任何訊息

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊上午出席「內閣可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC」記者會，並接受媒體會後聯訪。記者蘇健忠／攝影
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊上午出席「內閣可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC」記者會，並接受媒體會後聯訪。記者蘇健忠／攝影

民眾黨前立委蔡壁如將回任民眾黨中央委員，也可能被派到立法院黨團任職，民眾黨不分區當選人黃珊珊今天表示，目前沒有接到任何訊息。

黃珊珊說，民眾黨團現在有共識決機制，黨團跟黨中央溝通無礙，沒有什麼問題。對於蔡壁如是否進入黨團問題，黃珊珊表示，假設性問題先不討論。

民眾黨 黃珊珊 蔡壁如

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