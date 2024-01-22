聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡壁如任民眾黨中央委員？黃珊珊：目前沒接到任何訊息
傳民眾黨前立委蔡壁如將回任民眾黨中央委員，也可能被派到立法院黨團任職，民眾黨不分區當選人黃珊珊今天表示，目前沒有接到任何訊息。
黃珊珊說，民眾黨團現在有共識決機制，黨團跟黨中央溝通無礙，沒有什麼問題。對於蔡壁如是否進入黨團問題，黃珊珊表示，假設性問題先不討論。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言