蔡壁如任民眾黨中央委員？黃珊珊：目前沒接到任何訊息

台灣大選結果牽動兩岸情勢，也波及兩岸經貿。大陸全國政協機關報「人民政協報」20日刊文，點名多項產品，並指不排除ECFA被終止的可能性。國內普遍認為，ECFA被視為兩岸融合發展最重要的工具，陸方全面終止可能性低，只會在融合發展與對台制裁之間取得平衡；但學者提醒，政協報釋放的訊息正提醒，這是一場有別於過去的膽小鬼博弈。

2024-01-22 14:37