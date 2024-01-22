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2026北市重演黃珊珊高嘉瑜三腳督？ 蔣萬安回這4字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式。記者林麗玉／攝影

2024大選結束，接下來各黨將積極佈局縣市長人選，除傳出民眾黨準不分區立委黃珊珊2026將再戰北市長選舉外，這次港湖落敗的民進黨立委高嘉瑜，也被網友點名，認為最能搶中間票，不過高嘉瑜對於2年後是否戰北市長未鬆口。台北市長蔣萬安今天也被問及2026是否再重演三腳督？蔣用「鴻鵠將至」成語回應，就是把眼前的事情好好專心做好，把每一步踩穩。

蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式受訪，對於2026是否重演三腳督戰局？蔣反問媒體有沒有聽過一句成語「鴻鵠將至」，指兩個人對弈下棋，其中一個人說有隻大雁要飛來，結果就分心。

蔣說，若分心這樣事情就不會做好，所以絕對不要一心想著「鴻鵠將至」，他就是把眼前的事情好好專心做好，把每一步踩穩。

蔣萬安 高嘉瑜

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