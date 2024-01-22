2026北市重演黃珊珊高嘉瑜三腳督？ 蔣萬安回這4字
2024大選結束，接下來各黨將積極佈局縣市長人選，除傳出民眾黨準不分區立委黃珊珊2026將再戰北市長選舉外，這次港湖落敗的民進黨立委高嘉瑜，也被網友點名，認為最能搶中間票，不過高嘉瑜對於2年後是否戰北市長未鬆口。台北市長蔣萬安今天也被問及2026是否再重演三腳督？蔣用「鴻鵠將至」成語回應，就是把眼前的事情好好專心做好，把每一步踩穩。
蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式受訪，對於2026是否重演三腳督戰局？蔣反問媒體有沒有聽過一句成語「鴻鵠將至」，指兩個人對弈下棋，其中一個人說有隻大雁要飛來，結果就分心。
蔣說，若分心這樣事情就不會做好，所以絕對不要一心想著「鴻鵠將至」，他就是把眼前的事情好好專心做好，把每一步踩穩。
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