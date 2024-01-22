黃珊珊、黃國昌3問NCC 呼籲黑手遠離廣電媒體
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿上午出席「內閣可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC」記者會，批國家通訊傳播委員會（NCC）淪為財團門神。
黃國昌提出3點質疑NCC，1、三立違法入股中嘉案，何時處分？2、鏡電視諸多違法爭議，何時處理？3、廣電媒體於大選期間，違反《總統副總統選舉罷免法》、《衛星廣播電視法》，何時處分？呼籲兩大黨將黑手遠離廣電媒體，讓廣電媒體擁有提升專業的空間，發揮第四權的力量。
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