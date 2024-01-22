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民眾黨團三問NCC 黃珊珊批媒體大亨與政客水乳交融

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊今天上午出席「內閣可以看守，施政不可擺爛，民眾黨團三問NCC」記者會。記者蘇健忠／攝影
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊今天上午出席「內閣可以看守，施政不可擺爛，民眾黨團三問NCC」記者會。記者蘇健忠／攝影

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，批評國家通訊傳播委員會（NCC）淪為財團門神，要求三立入股中嘉跨越反媒體壟斷紅線，應限期改正。民眾黨不分區立委當選人黃國昌說，鏡電視當初爭取執照，承諾不製播政論節目卻反悔，把民進黨政府當靠山，NCC當小弟。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊說，總統大選期間，部分媒體違反總統副總統選舉罷免法第46條第3項、衛星廣播電視法第27條第2項，媒體地產大亨和政客水乳交融，無論藍綠都沒有遵守媒體製播的相關規範。民眾黨已在1月9日將檢舉函送到NCC和中選會。

黃珊珊指出，東森新聞老闆張高祥的茂德集團，2018年在新北三重購入新燕土地，2019年工業區土地變更成特定專用區，變更後市值超過500億，東森新聞強力助攻侯友宜，在大選期間成東森侯侯台。

黃珊珊說，2018年三立集團以26.6億購入桃園楊梅埔心牧場，透過賴清德的新潮流好兄弟鄭文燦，在桃園變更成影城用地，2022年12月核定自辦市地農牧用地變更，三立報導強力助攻賴清德，在總統選舉期間成民進黨打手台。

黃國昌表示，鏡電視製播政論節目違反行政處分的附款，兩個月過去了，還是沒處分，NCC很忙嗎？他對NCC提出三問，三立違法入股中嘉案何時處分？鏡電視案違法爭議何時處理？媒體偏頗報導違反選罷法如何處分？NCC別再裝睡，儘速徹查，做出相應處分，挽回獨立機關的信譽。

民眾黨不分區立委當選人陳昭姿表示，民進黨在野時，不斷呼籲黨政軍退出媒體，希望民進黨記得初衷，不要讓NCC仍是髒兮兮，甚至變成綠兮兮，兩大黨將黑手遠離廣電媒體，讓廣電媒體擁有提升專業的空間，發揮第四權的力量。

民眾黨準立委黃珊珊（左1）今天表示，總統大選期間，部分媒體違反總統副總統選舉罷免法第46條第3項、衛星廣播電視法第27條第2項，媒體地產大亨和政客水乳交融，無論藍綠都沒有遵守媒體製播的相關規範。民眾黨已在1月9日將檢舉函送到NCC和中選會。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨準立委黃珊珊（左1）今天表示，總統大選期間，部分媒體違反總統副總統選舉罷免法第46條第3項、衛星廣播電視法第27條第2項，媒體地產大亨和政客水乳交融，無論藍綠都沒有遵守媒體製播的相關規範。民眾黨已在1月9日將檢舉函送到NCC和中選會。記者歐陽良盈/攝影

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