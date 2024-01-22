準總統高雄廟宇參拜謝票 賴清德：提振經濟 傾聽年輕人需求
準總統賴清德今天上午到高雄廟宇參拜謝票，他在覆鼎金保安宮強調，將持續加強國防、和民主陣線站在一起，更要推動台灣經濟，除大型企業也要重視台灣中小企業，另外也要重視年輕人的需求並照顧弱勢，這樣才是一個偉大的國家。
副總統賴清德表示，感謝高雄鄉親支持，也要感謝陳其邁運籌帷幄，加上地方議長、議員大家共同團結支持。未來他將和立委共同合作，要讓國家更強、人民更富裕，要朝國強民富的方向走。
賴清德表示，國強的部分要強化國家國防力量，除了保護自己，也要向國際社會宣示我們保護台灣的決心；另外我們也要和美、日、韓、歐洲等民主陣營站在一起，大家有伴才有力量。
「民以食為天！」賴清德說，另外一個重點是拚經濟，人民的飯碗是最重要的，他將持續發展經濟，除了大型企業，提供全國超過80%到90%工作機會的中小企業也非常重要，他會好好支持中小企業，讓中小企業轉型升級更有競爭力。
他說，當然政府也要照顧年輕人需求，現在年輕人有許多心聲，政府一定會傾聽年輕人需求，和年輕人站在一起、讓年輕人有機會實現理想；另一個部分就是照顧弱勢，讓弱勢、跟不上腳步的人能好好生活，這才是一個偉大的國家。
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