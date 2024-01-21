快訊

慟別媽媽…黃偉晉懺悔致歉！母生前來不及送出訊息曝光

獨／「囤房稅2.0」上路 台北市自住客恐慘變全國最大「加稅受災戶」

高雄道路夜晚冒「天坑」 長寬達1米多車輾過慘爆胎

失智困境3／失智照顧避免「服務卡卡」專家盼更有彈性

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安說，面對失智照顧有時應給予不同的模式，此已非「醫療、科學」層面，而是進入「人文、藝術」的軟性層面。（圖╱123RF）
中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安說，面對失智照顧有時應給予不同的模式，此已非「醫療、科學」層面，而是進入「人文、藝術」的軟性層面。（圖╱123RF）

「感覺失智後，對社會還有用，可以幫助別人，真的非常高興、很有成就感。」一名年近60多歲男性，患有年輕型失智症，病情屬於輕度，但合併精神行為症狀（BPSD），經過積極安排到社區關懷據點擔任志工，他如此開心的說。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安表示，如果沒有積極爭取，個案就只能待在失智據點接受照顧，無法看到個案充滿高興的神情。

此名年輕失智男性，失智前是名工廠廠長，樂於助人，但當有什麼事情因失智無法做到時，他會出現生氣等情緒反應，而被失智共照中心評估為BPSD患者，依規定只能去失智據點接受照顧，但他為輕度失智症，還想要服務別人，因而想幫忙安排到社區關懷據點，與其他一般失能者互動，但目前關懷據點無法照顧失智合併BPSD患者，最後透過長時間倡議與「創意及折衷」，讓男子以到社區關懷據點做志工，幫忙收發講義等簡單事項。

郭慈安說，衛福部針對失智症患者，以行為症狀加以分級、分類，給予不同照顧，有時難免有一種分類物品的感覺，其實失智症是一個「很活」的疾病，同樣是失智患者，當教育程度、性別、職業各有所不同時，所表現的習慣、文化及語言多不相同，要如何給予不同的照顧，已非「醫療、科學」層面，而是進入「人文、藝術」的軟性層面。

「我現在可以去上課（失智據點），也能去上班（社區關懷據點）」，此名年輕失智男性開心的說。郭慈安說，個案擔任志工後，情緒更加穩定，有時都可以不用吃失智症的藥物，而利用醫療科學的精準診斷，給予失智患者可以發揮的空間，目前國外對待失智患者已不是「照顧」的概念，而是採用「革命性的思維」，讓患者活得有價值。

舉例來說，照顧失智個案時，應跳脫「他（失智者）就是什麼不行」，而是要看個案還可以做些什麼，並從旁協助，如以日本經驗來說，曾有一名失智女性煮菜時，不小心把鍋子燒掉，家人不准個案再煮，卻導致患者心情低落， 但其實煮菜包括洗菜、撿菜、下鍋、炒菜、調味、起鍋、擺盤等過程，應針對個案忘記的部分協助她，而不是所有的事都不准她做。 因此照顧上應更具有彈性，讓患者得到多面向的照顧。

失智症 患者

延伸閱讀

失智困境1／全國患者逾32萬人 合併「此症狀」家人頭痛

失智困境2／照顧失智併精神行為者 衛福部推出試辦計畫

夫妻果真同命鳥？失智症患者伴侶也有高風險 原因竟是「這1點」

夫妻果真同命鳥？ 失智症患者伴侶也有高風險 原因竟是「這1點」

相關新聞

傳吐瓦魯有斷交危機...大陸選後出招 柯文哲：民進黨政府該頭痛「1問題」

外傳我國友邦吐瓦魯外交轉向，未來可能轉與中國建交，民眾黨主席柯文哲今天說，兩岸關係長期處於緊張狀態，民進黨主席賴清德當選...

女兒過馬路遭撞亡...父寫信給賴清德 「喪女之痛是我對民進黨政府的第三次失望」

去年台南3歲余姓女童遭撞身亡案，引發關注，父親「余爸爸」今天在行人零死亡推動聯盟成立大會致詞，並逐字讀出要給準總統賴清德...

失智困境3／失智照顧避免「服務卡卡」專家盼更有彈性

「感覺失智後，對社會還有用，可以幫助別人，真的非常高興、很有成就感。」一名年近60多歲男性，患有年輕型失智症，病情屬於輕...

紐約時報：台灣人對美國疑慮增加 面對大陸恐招致危險

在中國加強施壓台灣之際，美國對於自身應多積極參與全球事務的態度日益分歧，「紐約時報」今天指出，華府的意向使得台灣充滿矛盾...

最強寒流來襲 賴清德提醒考生穿暖再出門

寒流來襲，副總統賴清德在臉書上提醒民眾保暖、加強禦寒。他表示，天氣真的很冷，相信大家今天都有感覺到氣溫明顯下降，他要提醒...

網路發起「罷侯」 朱立倫喊話：賴清德要做出明智決定

針對網路發起「罷免侯友宜」連署行動，國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化感恩茶會時表示，對於民進黨及綠營的清算反撲，國民黨一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。