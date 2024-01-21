失智困境3／失智照顧避免「服務卡卡」專家盼更有彈性

「感覺失智後，對社會還有用，可以幫助別人，真的非常高興、很有成就感。」一名年近60多歲男性，患有年輕型失智症，病情屬於輕度，但合併精神行為症狀（BPSD），經過積極安排到社區關懷據點擔任志工，他如此開心的說。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安表示，如果沒有積極爭取，個案就只能待在失智據點接受照顧，無法看到個案充滿高興的神情。

此名年輕失智男性，失智前是名工廠廠長，樂於助人，但當有什麼事情因失智無法做到時，他會出現生氣等情緒反應，而被失智共照中心評估為BPSD患者，依規定只能去失智據點接受照顧，但他為輕度失智症，還想要服務別人，因而想幫忙安排到社區關懷據點，與其他一般失能者互動，但目前關懷據點無法照顧失智合併BPSD患者，最後透過長時間倡議與「創意及折衷」，讓男子以到社區關懷據點做志工，幫忙收發講義等簡單事項。

郭慈安說，衛福部針對失智症患者，以行為症狀加以分級、分類，給予不同照顧，有時難免有一種分類物品的感覺，其實失智症是一個「很活」的疾病，同樣是失智患者，當教育程度、性別、職業各有所不同時，所表現的習慣、文化及語言多不相同，要如何給予不同的照顧，已非「醫療、科學」層面，而是進入「人文、藝術」的軟性層面。

「我現在可以去上課（失智據點），也能去上班（社區關懷據點）」，此名年輕失智男性開心的說。郭慈安說，個案擔任志工後，情緒更加穩定，有時都可以不用吃失智症的藥物，而利用醫療科學的精準診斷，給予失智患者可以發揮的空間，目前國外對待失智患者已不是「照顧」的概念，而是採用「革命性的思維」，讓患者活得有價值。

舉例來說，照顧失智個案時，應跳脫「他（失智者）就是什麼不行」，而是要看個案還可以做些什麼，並從旁協助，如以日本經驗來說，曾有一名失智女性煮菜時，不小心把鍋子燒掉，家人不准個案再煮，卻導致患者心情低落， 但其實煮菜包括洗菜、撿菜、下鍋、炒菜、調味、起鍋、擺盤等過程，應針對個案忘記的部分協助她，而不是所有的事都不准她做。 因此照顧上應更具有彈性，讓患者得到多面向的照顧。

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