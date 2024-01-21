最強寒流來襲 賴清德提醒考生穿暖再出門

寒流來襲，副總統賴清德在臉書上提醒民眾保暖、加強禦寒。他表示，天氣真的很冷，相信大家今天都有感覺到氣溫明顯下降，他要提醒國人朋友，這幾天一定要加強禦寒。

賴清德說，根據中央氣象署發布的低溫特報，今天開始寒流南下，天氣明顯轉冷，全台氣溫逐漸下降。尤其到周二、周三最為明顯，將出現10度以下低溫。此波寒流預計將持續到周四（25日）才會逐漸轉弱，各地氣溫屆時也將緩慢回升。

賴清德說，也要請考生們注意，明天出門考試，一定要穿暖再出門；也請大家多留心長輩身體狀況，同時也要小心使用電器。

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