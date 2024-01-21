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網路發起「罷侯」 朱立倫喊話：賴清德要做出明智決定
針對網路發起「罷免侯友宜」連署行動，國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化感恩茶會時表示，對於民進黨及綠營的清算反撲，國民黨一定會做萬全準備，他並強調，如果要把台灣政治繼續惡性循環，台灣民主繼續傷害下去，民進黨主席賴清德應該做出一個有智慧、明智的決定。
侯友宜今天也參加感恩茶會，面對媒體詢問網路發起「罷侯」行動一事的看法時，不願表示意見。
國民黨今天上午在侯友宜彰化競選總部舉辦感恩茶會，除侯友宜、朱立倫及彰化縣長王惠美，及連任立委的縣黨部主委謝衣鳯外，另立委選舉落選的楊曜聰及鄭俊雄都到場參加。
國民黨此次總統選舉敗戰，侯友宜、朱立倫及王惠美在致詞時，都提到爭取年輕選票及新媒體運用的重要性，但侯友宜還指出，新科技雖然要符合年輕人的口味，但要「正派」，不要譁眾取寵，因為「這不是我們要走的路」，這只能騙得了一時的選票，卻不是人生的價值。
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