快訊

尺寸變大！新款iPad Air渲染圖曝光 果粉仍不滿意這功能的位置

113學測英文／題目出得好！作文「失戀」罕入題 補教估前標升1級：要考低分難

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路發起「罷侯」 朱立倫喊話：賴清德要做出明智決定

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導
國民黨此次總統選舉敗戰，侯友宜出席彰化感恩茶會時說，新科技雖然要符合年輕人的口味，但要「正派」，不要譁眾取寵，因為「這不是我們要走的路」。記者劉明岩／攝影
國民黨此次總統選舉敗戰，侯友宜出席彰化感恩茶會時說，新科技雖然要符合年輕人的口味，但要「正派」，不要譁眾取寵，因為「這不是我們要走的路」。記者劉明岩／攝影

針對網路發起「罷免侯友宜」連署行動，國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化感恩茶會時表示，對於民進黨及綠營的清算反撲，國民黨一定會做萬全準備，他並強調，如果要把台灣政治繼續惡性循環，台灣民主繼續傷害下去，民進黨主席賴清德應該做出一個有智慧、明智的決定。

侯友宜今天也參加感恩茶會，面對媒體詢問網路發起「罷侯」行動一事的看法時，不願表示意見。

國民黨今天上午在侯友宜彰化競選總部舉辦感恩茶會，除侯友宜、朱立倫及彰化縣長王惠美，及連任立委的縣黨部主委謝衣鳯外，另立委選舉落選的楊曜聰及鄭俊雄都到場參加。

國民黨此次總統選舉敗戰，侯友宜、朱立倫及王惠美在致詞時，都提到爭取年輕選票及新媒體運用的重要性，但侯友宜還指出，新科技雖然要符合年輕人的口味，但要「正派」，不要譁眾取寵，因為「這不是我們要走的路」，這只能騙得了一時的選票，卻不是人生的價值。

國民黨彰化縣黨部今天舉辦感恩茶會，主席朱立倫為網路「罷侯」行動，接受媒體採訪時，要求民進黨主席賴清德要做出明智的決定 。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣黨部今天舉辦感恩茶會，主席朱立倫為網路「罷侯」行動，接受媒體採訪時，要求民進黨主席賴清德要做出明智的決定 。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣黨部今天舉辦感恩茶會，包括主席朱立倫（左二）、總統候選人侯友宜（右1）都出席。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣黨部今天舉辦感恩茶會，包括主席朱立倫（左二）、總統候選人侯友宜（右1）都出席。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣黨部今天舉辦感恩茶會，包括主席朱立倫（左二起）、總統候選人侯友宜、彰化縣長王惠美都出席，高喊加油。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣黨部今天舉辦感恩茶會，包括主席朱立倫（左二起）、總統候選人侯友宜、彰化縣長王惠美都出席，高喊加油。記者劉明岩／攝影

侯友宜 國民黨 朱立倫 賴清德

延伸閱讀

面對三黨不過半上緊發條 賴清德本周親赴立法院共識營

朱立倫：「韓江配」堅定往前走 喊話賴清德不要再搞金錢權力交換

影／國民黨台中市黨部辦感恩茶會 盧秀燕兩度緊擁侯友宜

影／黨工反應若今年沒發國民黨將「連續7年沒年終」 朱立倫回應

相關新聞

大陸官媒稱ECFA不排除終止 立委示警：不會放手力道加大

大陸人民政協報報導，不能讓民進黨既享受海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）的紅利，又違反規定，不排除被終止可能，民進黨立...

吐瓦魯也傳斷交危機？外交部回應了

我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）表示，吐瓦魯國內傳出可能會在大選...

網路發起「罷侯」 朱立倫喊話：賴清德要做出明智決定

針對網路發起「罷免侯友宜」連署行動，國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化感恩茶會時表示，對於民進黨及綠營的清算反撲，國民黨一...

大陸擬終止ECFA 藍委籲：不滿民進黨也不應傷及無辜

國民黨立委指出，民進黨總統當選人賴清德須主動對中國大陸遞出橄欖枝，請對岸切勿利用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對付...

美辯解聯合國2758號決議無涉台灣地位 恐升高美中台緊張關係

北京與諾魯建交過程當中，在經常看到的一個中國之外，提出了聯合國2758號決議。對於這個新組合的外交論述，美方辯解2758號決議無涉台灣地位，美方操作這種變形的台灣地位未定論，某方面是善意，是以其國際實力強解台灣之危，某方面帶來不良影響，台灣若非屬一中，那便是一中一台，或者兩個中國，美國這種裂解兩岸的台灣地位未定論，很可能保不了台灣安全，卻升高美中台三邊關係的緊張。

立陶宛議員團應邀訪台 外交部：大選後首個歐洲訪團

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）應我國政府邀請，1月21日至26日率朝野議員11人訪台，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。