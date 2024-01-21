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大陸擬終止ECFA 藍委籲：不滿民進黨也不應傷及無辜

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
圖為2010年6月民進黨發動的反ECFA大遊行，隨著台灣大選結果揭曉，如今傳出大陸將考慮終止ECFA。圖／本報系資料照
圖為2010年6月民進黨發動的反ECFA大遊行，隨著台灣大選結果揭曉，如今傳出大陸將考慮終止ECFA。圖／本報系資料照

國民黨立委指出，民進黨總統當選人賴清德須主動對中國大陸遞出橄欖枝，請對岸切勿利用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對付民進黨，傷及無辜百姓。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，我國是民主社會，2300萬人民選出新政府，請中國大陸接受人民的選擇。當然，希望賴清德上任後，主動遞出更多橄欖枝，促進兩岸交流，讓台海穩定發展，符合人民期望。

曾銘宗表示，ECFA主要影響的都是傳統產業與農、漁民企業，關乎一百多萬家中小企業的利益，希望中國大陸能顧及廣大中小企業主的權益，不要廢止ECFA。民進黨一定要積極溝通，透過各種管道，努力爭取交流。

國民黨立委洪孟楷指出，我國現在已經選出新的民意，未來總統就是賴清德，民進黨將延續執政四年，民進黨政府有責任與對岸溝通，避免影響相關商業與產業。

洪孟楷說，中國大陸如果目標是想對付一直玩意識形態的民進黨，請不要傷及無辜業者，拿他們開刀。站在多數從業人員的角度來說，他們還是希望能有兩岸交流與互動，才能夠讓兩岸民眾互相堆疊更多善意。

民進黨 賴清德

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