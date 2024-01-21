立陶宛議員團應邀訪台 外交部：大選後首個歐洲訪團

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）應我國政府邀請，1月21日至26日率朝野議員11人訪台，成員包括米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）3位副議長等重量級議員，展現立國國會跨黨派友我情誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，馬瑪竇所率議員團是我國總統大選後，首個受邀來訪的歐洲訪團，在台期間將晉見蔡英文總統及總統當選人賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，將拜會國家安全會議、經濟部、國家發展委員會及參訪新竹科學園區等，針對台立各項重要議題及雙方潛力合作領域交換意見。

外交部表示，馬瑪竇是台灣的堅實友人，在我國駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）2021年11月設立後，不畏中國大陸威脅，以實際行動率領波海三國國會友台小組主席訪台。馬瑪竇再度率團來訪，除將向總統當選人致賀及肯定我國民主選舉圓滿成功外，另將傳達台立兩國共同捍衛民主價值的訊息。

外交部說，台灣與立陶宛都是面對威權擴張威脅的前線國家，彼此共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國在經貿產業及科技領域的合作也十分緊密，相信訪團將進一步深化雙邊交流及情誼。

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