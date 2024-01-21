立陶宛議員團應邀訪台 外交部：大選後首個歐洲訪團
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）應我國政府邀請，1月21日至26日率朝野議員11人訪台，成員包括米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）3位副議長等重量級議員，展現立國國會跨黨派友我情誼，外交部表達誠摯歡迎。
外交部指出，馬瑪竇所率議員團是我國總統大選後，首個受邀來訪的歐洲訪團，在台期間將晉見蔡英文總統及總統當選人賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，將拜會國家安全會議、經濟部、國家發展委員會及參訪新竹科學園區等，針對台立各項重要議題及雙方潛力合作領域交換意見。
外交部表示，馬瑪竇是台灣的堅實友人，在我國駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）2021年11月設立後，不畏中國大陸威脅，以實際行動率領波海三國國會友台小組主席訪台。馬瑪竇再度率團來訪，除將向總統當選人致賀及肯定我國民主選舉圓滿成功外，另將傳達台立兩國共同捍衛民主價值的訊息。
外交部說，台灣與立陶宛都是面對威權擴張威脅的前線國家，彼此共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國在經貿產業及科技領域的合作也十分緊密，相信訪團將進一步深化雙邊交流及情誼。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言