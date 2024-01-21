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羅森伯格談2758決議 陸媒批勿發錯誤訊號

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美國在台協會主席羅森伯格。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會主席羅森伯格。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會主席羅森伯格日前說，聯合國二七五八號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，疑似重拋「台灣地位未定論」，引起議論。大陸全國政協旗下人民政協報刊文指出，羅森柏格的闡述是「半裝傻半無知」，強調她曲解決議內容；另一官媒人民日報則發文要求個別國家停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

人民政協報刊文提及，五十五年前美國宣布與中共建交時同時宣布與台灣斷交，遵循的就是二七五八號決議，「明明知道二七五八號決議，從根本上解決了誰在聯合國代表中國的問題，而且連美國政府自己都在遵循這個決議，卻還是要罔顧歷史事實，拋『台灣地位未定論』」，文章批評羅森伯格「一半是裝傻，一半是無知」。

文章強調，二七五八號決議通過前有兩個修正案，包含美國等國的「兩個中國」還有中東國家的「一中一台」案，都遭聯合國否決。二七五八號決議通過後，一個中國原則就此確立，「從那時起，聯合國在此問題上的立場清晰無誤、一以貫之」。

人民日報則發表署名「鐘聲」的文章，強調任何人以任何形式為「兩個中國」、「一中一台」張目，都是嚴重干涉中國內政、侵犯中國主權，嚴重違背公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。該文敦促有關國家恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止同台灣一切形式的官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，「真心實意支持中國和平統一」。

另外，大陸駐美公使徐學淵十八日強調，美國總統拜登在台灣選後再次公開表示美國不支持「台灣獨立」，她重申「期待美方以實際言行履行承諾」。

美國在台協會 聯合國 台獨 羅森柏格 拜登

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