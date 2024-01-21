包道格建議 華府當兩岸傳話者

總統大選結果底定後，兩岸官方能否在未來四年重啟溝通，成為各界關注的焦點。美國在台協會台北辦事處前處長包道格認為，兩岸可以透過華府居間扮演傳話者角色，展開溝通。

「香港全球化中心」十九日舉辦網路研討會，邀集美中台關係學者專家討論選後兩岸關係。港媒南華早報指出，包道格主張北京和台北之間加強溝通，華盛頓有可能成為北京和台北之間的「傳話者」，從現在到賴清德五月就職，可能是在「值得信賴的中間人」幫助下重新建立溝通的好時機，以傳達北京和即將上任的賴清德雙方的觀點。

對於之後的兩岸局勢，南華早報援引一位不願具名的北京前官員說法指出，「（賴清德）上台後，兩岸關係肯定不穩定，因為他會演戲，配合美國攻擊大陸，採取『去中國化』行動」，但面對台灣輿論和立法院以及華府牽制，賴清德可能不得不收回先前的言論，因為華府不會歡迎另一個「麻煩製造者」，此次美國代表團目的即是「警告賴清德不要把事情搞砸。」

大陸中國社科院台研所所長朱衛東十八日即表示，賴清德的「台獨」執念與幻想，必然進一步加劇原已缺乏互信的兩岸緊張關係，強化對立對抗必然使兩岸關係的不確定、不穩定因素大幅增加，意外失控的風險也會顯著上升。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍表示，雙方應加強人文交流，維持良好經濟關係，「擱置政治爭端，讓人民相互對話」。

商品推薦