基隆國小生失蹤竟是赴柯文哲造勢晚會？民眾黨揭真相批：不實造謠
基隆一名年僅11歲的小五生，選前跑去參加民眾黨主席柯文哲的基隆造勢大會，父母不知情報警，警方狂找2小時後才找到人。民眾黨今天發布聲明表示，近期有特定人士影射此事與柯文哲有關，完全是不實造謠，呼籲行政院針對錯假訊息攻擊，應有積極作為，以昭公信。
民調專家戴立安爆料，一名基隆某國小五年級學童選前之夜失蹤，家長著急報警找人，結果發現該名男童竟是跑去參加柯文哲的造勢晚會。
民眾黨今天指出，關於外傳一名基隆小朋友於1月10日與家長失聯一事和柯文哲造勢有關，經向基隆警方釐清，該名同學，因被老師處罰留校，心情不好，後續坐車至市區閒晃。當日民眾黨於基隆市區有掃街與開講活動，同學的下車點也在市區會場周遭，因當天人多好奇走近，短暫停留後，就離開自行返家。
民眾黨指出，該事件近期被特定人士影射為與柯文哲有關，完全乃不實造謠。此等言論未經查證便惡意連結，更在節目、社群上不負責任的渲染，甚至錯置時間、錯置地點，衍伸成五花八門的說故事比賽，民眾黨強力譴責。
民眾黨呼籲行政院長陳建仁負起責任，指導調查局新成立的認知戰中心，對境外特定網路平台查核。同時針對國內近期連續有系統的認知作戰，以汙名化青年參政權利為目的，錯假訊息攻擊民眾黨為手段，行政院與相關單位該有積極作為，以昭公信。
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