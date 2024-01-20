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影／國民黨台中市黨部辦感恩茶會 盧秀燕兩度緊擁侯友宜

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）因立委選舉輔選亮眼，成為下屆總統大選的熱門人選，在感恩茶會上與新北市長侯友宜（右）交棒意味濃厚。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）因立委選舉輔選亮眼，成為下屆總統大選的熱門人選，在感恩茶會上與新北市長侯友宜（右）交棒意味濃厚。記者黃仲裕／攝影

國民黨今天在台中市黨部舉辦感恩茶會，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及國民黨主席朱立倫皆出席致詞，而盧秀燕在致詞時除了感謝同志在選舉過程的努力之外，也與代表國民黨角逐總統大位不幸落敗的侯友宜數度擁抱，感謝他的付出。

2024總統大選日前揭曉，國民黨推派的人選侯友宜用一百多萬的差距惜敗準總統賴清德，2018年「禿子、探子與燕子」合體，讓國民黨在地方大選拿下好成績。而後韓國瑜與侯友宜相繼代表國民黨參選總統，但都功敗垂成，也讓盧秀燕成為2028呼聲最高的熱門人選。

國民黨 侯友宜 盧秀燕 韓國瑜

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