影／國民黨台中市黨部辦感恩茶會 盧秀燕兩度緊擁侯友宜
國民黨今天在台中市黨部舉辦感恩茶會，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及國民黨主席朱立倫皆出席致詞，而盧秀燕在致詞時除了感謝同志在選舉過程的努力之外，也與代表國民黨角逐總統大位不幸落敗的侯友宜數度擁抱，感謝他的付出。
2024總統大選日前揭曉，國民黨推派的人選侯友宜用一百多萬的差距惜敗準總統賴清德，2018年「禿子、探子與燕子」合體，讓國民黨在地方大選拿下好成績。而後韓國瑜與侯友宜相繼代表國民黨參選總統，但都功敗垂成，也讓盧秀燕成為2028呼聲最高的熱門人選。
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