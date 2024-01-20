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影／黨工反應若今年沒發國民黨將「連續7年沒年終」 朱立倫回應

聯合報／ 記者余采瀅林佩均／台中即時報導
國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜上午連袂到國民黨苗栗縣黨部辦感恩茶會。記者胡蓬生／攝影
國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜上午連袂到國民黨苗栗縣黨部辦感恩茶會。記者胡蓬生／攝影

華爾街日報指出，國民黨要重返執政，需改變親中態度。對此，國民黨主席朱立倫今下午出席台中侯康感恩茶會，朱強調，國民黨從來沒有親中，那是民進黨或部分錯誤訊息傳出，國民黨堅定路線是「親美和中」，不要因想要和中、希望和平，就被民進黨或部分媒體扭曲，這樣未來朝野要如何溝通？

今天下午，在國民黨台中市黨部舉辦「侯康感恩茶會」，國民黨主席朱立倫出席前受訪，問及華爾街日報指出，國民黨要重返執政，需改變親中態度。

朱立倫強調，國民黨從來沒有親中，這是民進黨與部分錯誤訊息傳出，國民黨的堅定路線是「親美和中」，也是全體黨員同志共同想法，親美路線從未改變，和中的路線是希望兩岸和平。

朱表示，不要因為我們想要和中、希望和平，就被民進黨或部分媒體扭曲，希望未來朝野要理性溝通，若大家惡意抹黑、抹紅、扭曲，朝野要如何溝通？

新的政治時代，對賴清德是重要時刻，2月1日新國會就要開始，朱指出，國民黨成為國會最大黨，我們全力以赴，大家共同努力。

有黨工反應，若今年沒有發年終，就是國民黨連續7年沒有年終。朱立倫說，下周會做最大努力，「我會努力」。

朱立倫表示，大家會看到一個清清白白、正正當當及團進團出的國民黨，這是台灣新政治的開始，國民黨會扮演理性，強硬監督的角色。

他再次呼籲民進黨主席賴清德，盼未來朝野理性溝通，絕對不要動用任何奧步或讓人民看不起的作法，以金錢、權位交換，相信人民都在看。

朱立倫也說，下周一國民黨團有談話會，他與韓國瑜每天保持密切聯繫，「韓江配」將全力以赴，相信最後會團結一致。

華爾街日報指出，國民黨要重返執政，需改變親中態度。對此，國民黨主席朱立倫強調，國民黨從來沒有親中，那是民進黨或部分錯誤訊息傳出，國民黨堅定路線是「親美和中」。記者余采瀅／攝影
華爾街日報指出，國民黨要重返執政，需改變親中態度。對此，國民黨主席朱立倫強調，國民黨從來沒有親中，那是民進黨或部分錯誤訊息傳出，國民黨堅定路線是「親美和中」。記者余采瀅／攝影

國民黨 朱立倫 民進黨 華爾街日報 韓國瑜 賴清德

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