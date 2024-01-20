【重磅快評】侯友宜提問立院龍頭戰 朱立倫請回答

韓國瑜宣布搭檔江啟臣角逐立法院正副院長，國民黨內一片叫好，但在傅崐萁表態爭取副院長之後，黨內彌漫詭譎氣氛。黨主席朱立倫昨天駁斥假投票，今天又說尊重黨團自主，黨內疑雲未散，民眾黨主席柯文哲見縫趕緊插針。朱立倫操盤立委選戰成績不惡，立院龍頭戰則是下半場硬仗，若未全程盯場，恐怕自毀戰果。

對於傅崐萁表態爭取副院長，國民黨陣營有人運作透過黨團假投票決定副手人選，此舉並非不可，但韓國瑜迅速回應表態，說他與江啟臣會堅定攜手、雙進雙出，這種明確訊息的確壓縮黨中央及朱立倫的處理空間。

朱立倫對於韓國瑜快手出招，顯得處處被動，說法從立法院長部分堅定支持韓國瑜、尊重黨團自主等，調整為黨籍立委團進團出、有主體性，並駁斥一旦進行假投票，韓國瑜將退選的說法，指其為典型造謠，韓已宣布與江搭檔角逐立法院正副院長，現在就是全力以赴。

對於黨團假投票，朱立倫今天進一步強調尊重黨團自主，並多加一句「相信很快就會凝聚共識」。朱立倫的說法一再調整，外界感覺比較明確的部分是對於韓江配全力以赴，但對於黨團舉行假投票的可能性則語焉不詳。

從整個事件發展看來，因為選情變化太快，國民黨和韓國瑜之間可能聯繫或共識不足，以致黨中央屢屢回應不及，才讓外界始終認為黨中央的態度捉摸不定，眼尖的柯文哲豈有不加以操作之理？

民眾黨主席柯文哲向來是見縫插針的能手，雖然韓國瑜、江啟臣說得很清楚，兩人是「雙進雙出」，但只要民眾黨願意合作，江就退出。但柯卻掐頭去尾，指韓一方面找江當副院長，說要雙進雙出，一方面又向民眾黨喊話，說要是願意合作，江會禮讓，「台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」。柯文哲簡單幾句話，就把韓國瑜的謀畫說成是國民黨的內鬥，話術果然一流。

不過，韓國瑜找江啟臣當副院長，說要雙進雙出，同時向民眾黨喊話，若願意合作江啟臣會禮讓，這樣能夠簡單總結是「國民黨的內鬥」嗎？

就立院龍頭戰的沙盤推演而言，各陣營組合都有其階段性的考量，韓國瑜當然也有盤算，柯文哲的說法未必與事實相符，但汙名化國民黨的用意則極為明顯。只是，這樣操作能讓白營避免淪為「小藍」 或「小綠」的風險？還有待觀察。

甫在總統大選中落敗的新北市侯友宜已回到崗位開工好幾天，被問「韓江配」後黨內的紛爭時，侯表示，大家都一致支持韓國瑜、江啟臣，尤其江啟臣當副院長這麼優秀，「黨有這樣方向明確化吧」。侯並說，既然大家都要朝韓江配方向來走，黨在規劃上應該很清楚讓大家知道彼此一定要團結。

侯友宜剛輸掉一場大戰役，對於選戰的觀察應該也是最深刻。他平鋪直敘說出對韓江配的回應，其中關鍵字在於「明確化」，這正是國民黨目前面對立院龍頭戰最欠缺的元素；侯友宜今天隔空問「黨有這樣方向明確化吧」，後面的「吧」既是疑問句也是祈使句。

朱立倫即使一再被動表態呼應韓國瑜，但既然方向已定，就應努力排除障礙，眼前要務就是擦亮韓江配的招牌，國民黨唯有戰略清晰，戰術才能靈活運用。朱立倫還欠一個對侯友宜的回應，畢竟曖昧終究難以成事。

商品推薦