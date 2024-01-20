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賴清德喊民主大聯盟 藍嗆強化監督：別畫大餅 搞拉伕

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨主席、總統當選人賴清德。賴於開票當晚表示，面對新國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」，未來很樂意與在野黨領袖共商國是，也將依據憲政體制籌組民主大聯盟，用人唯才、不分黨派。記者曾原信／攝影
民進黨主席、總統當選人賴清德。賴於開票當晚表示，面對新國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」，未來很樂意與在野黨領袖共商國是，也將依據憲政體制籌組民主大聯盟，用人唯才、不分黨派。記者曾原信／攝影

總統當選人賴清德拋出與在野黨領袖共商國是的想法，並說將籌組民主大聯盟，用人不分黨派。不過，國民黨強調，會走自己的路，強化監督，不負民意期許。可望在新國會爭取擔任國民黨黨鞭的立委當選人李彥秀也說，賴清德要先釋出閣揆同意權才能往下談，不要只是畫大餅。已表態要爭取黨鞭的國民黨立委賴士葆強調，國民黨人入賴政府須黨對黨談判，不能接受拉伕式挖國民黨牆角。

賴清德再拋民主大聯盟，強調面對新國會結構，他樂意與在野黨領袖共商國是，也將憲政體制下用人唯才、不分黨派。賴清德的說法被解讀是向在野招手，組聯合內閣。

不過，國民黨並不埋單。國民黨發言人楊智伃表示，國民黨以民意為依歸，持續強化國會的監督、立法院的改革，會走自己的道路、正確的道路，不辜負民意的期許。

李彥秀說，賴清德所謂的民主大聯盟，說法必須更具體，內閣同意權釋放出來，才會有更多往下溝通的機會，而非畫一個大餅，僅是溝通性質。民進黨過去把立法院當成立法局，所有的案子溝通、協商都是過場，畫個案子、畫個餅，卻無實質內容。

李彥秀認為，民意結果是不希望一黨獨大，賴清德應說明民主大聯盟的合作方式是什麼，而不是隨便找一個人。前總統陳水扁找唐飛任行政院長，當唐飛去職，綠營說法卻譏諷「把石頭搬開」。李彥秀也說，民進黨過去獨裁傲慢，加上賴任台南市長時有200多天不進議會，「我們覺得要有更多具體內容，而非我們同不同意國民黨的人去掛他。」

李彥秀強調，若賴清德有足夠誠意，朝野皆有一定共識，讓更多民生法案往下走，優秀人才當然可以進一步溝通，就怕賴隨便用一個人對外交代，但所有法案都是碾壓式的，將民主大聯盟當成過場，各政黨綁架一、兩個人，代表有個民主大聯盟的印象，這不符合社會基層期待。

賴士葆認為，國民黨人入賴政府與否，須跟國民黨主席朱立倫黨對黨談判，不可以拉伕式的，不可以隨便拉張三、李四，只要是國民黨籍的，就要黨對黨來談，為了國家發展，當然什麼都可以談。但如果像陳水扁邀請唐飛組閣這種拉伕式的，挖國民黨牆角，這點不能接受。

賴士葆也不諱言，若有國民黨籍的人入賴政府內閣，監督可能有些尷尬，國民黨自己要想清楚，國民黨是監督力量，倘若是黨對黨談，那就不是個人的事情，要經過中常會，倘有國民黨人入閣就變執政團隊之一，除非該人退出國民黨。國民黨人入賴政府內閣，確實有風險。

前總統陳水扁總統（左）任內，邀國民黨籍唐飛（右）任行政院長，唐飛接受國民黨停權但保留黨籍組閣，唐飛最後黯然下台。圖／聯合報資料照／記者杜建重／攝影
前總統陳水扁總統（左）任內，邀國民黨籍唐飛（右）任行政院長，唐飛接受國民黨停權但保留黨籍組閣，唐飛最後黯然下台。圖／聯合報資料照／記者杜建重／攝影

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