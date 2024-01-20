新北總統大選得票結果幾乎於全國一致 分析藍綠白2026實力

2024年選戰藍綠雙方各有輸贏，盤勢再翻轉，國民黨從2022年29區大獲全勝，到如今2024年大漢溪以北的綠營鐵票區全軍覆沒，小區也僅是小贏綠白對手，僅守住中和、永和、新店、淡水、汐止等大選區。藍營表示，絕對要贏回溪北區，也要設法拚議會過半；綠營則低調，認為先把現階段地方監督及中央執政工作做好。民眾黨則認為，藍綠夾殺中，開出這樣的票數不容易。

這次總統大選，新北三黨候選人得票，賴蕭38.6%、侯康35%、柯盈26%，占比幾乎跟全台三組候選人得票數相同。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，從這次選舉結果來看確實要加強，像三蘆地區是傳統綠區，這次加上民眾黨競選，導致選票流失，因此未來議員預計會推現有三席3再加1席（3＋1）模式競選；板橋及汐金萬區也會找人選，其他區則可能大同小異。

黃志雄指出，2026年地方選戰最快要明年才會討論，但仍深具信心，畢竟國民黨地方基本盤扎實，大家都用心服務；再者有執政成績，這幾年侯市長政績有目共睹，有信心可延續新北盤，也設法拚議會往34席過半的情勢走。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，目前從中央到地方都在做選後盤整，也包括選戰中不盡如人意的地方，黨中央也關心這次未順利連任或挑戰成功的同仁，看是繼續經營地方或安排轉戰其他職務。

綠營黨務人士分析，民進黨這次能在國民黨總統候選人侯友宜本命區勝選，甚至連深藍區都衝出新高票數，證明沒有什麼板塊問題，只有推出的「商品」到底好不好，而溪北都會區過去都是民進黨優勢選區，卻占很大一部分人口，因此對2026地方選舉還是很有信心。

至於民眾黨「柯盈配」拿下64萬5105票，新北黨部主委陳世軒說，柯文哲的比例是26%、是平盤，新北既是侯友宜的執政縣市，又是賴清德的家鄉，有很大的情感動員，柯文哲在藍綠夾殺中，開出這樣的票數很不容易，侯友宜有很大資源都在新北，賴清德選舉期間來新北很多趟，藍綠都把重點放在此處，民眾黨有這樣的成績很不容易，都靠上千名志工幫忙。

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