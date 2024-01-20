侯友宜「後時代」2026誰接棒？藍綠白都有呼聲人選

國民黨總統候選人侯友宜落選後，返回新北市長職位，但任期剩二年，誰接棒成焦點。綠營是立委蘇巧慧呼聲高，如今也傳出可能派內政部長林右昌空降；藍營則從台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、立委洪孟楷都被點名；白營也在立委黃國昌喊出只當兩年立委，不排除參選縣市長的宣告下，拋出可能問鼎新北的信號彈。

資深國民黨立委羅明才說，侯友宜接班人傳言甚多，這次藍營立委洪孟楷得票超過15萬票，實力不容小覷，但洪在大漢溪以南經營較少，如何跨越大漢溪，將是爭取百里侯的關鍵。

至於李四川、劉和然都被點名。羅明才認為，李在工程專業受肯定，但過去國民黨常在同溫層自嗨，最缺年輕人選票，「川伯能否吸引年輕人，還要再驗證」；至於劉同樣是專業幕僚出身，但為人正經，不夠「戲劇化」，選民青睞的，多是能吸引眼球的人物。

綠營地方操盤手表示，這次蘇系占新北立委席次三席，是最有條件競逐新北市長的派系，且蘇巧慧除了有父親蘇貞昌的資源，板橋、新莊也有蘇系立委張宏陸、吳秉叡幫助，蘇系在國會黨團內也是多數，基礎面、地方實力都有。

不過，正國會有二席，也有條件跟資格去談判，目前呼聲最高是內政部長林右昌，具行政資歷、也有知名度，且優勢在於是政務官、全國知名度，地方派系實力也不容小覷，論蘇、林二人實力，可謂相當。

與蘇系友好的前樹林市長、新北前議員陳世榮認為，蘇巧慧立委連三霸、律師出身，對市政相當投入，有能力治理新北市，仍須看個人意願，另黨內優秀人才很多，新內閣人選也未出爐，待中央新內閣人選確定後，才可能論及黨內其他適合角逐市長人選。

政壇分析，從這次總統大選三組候選人在新北的得票來看，賴蕭38.6%、侯康35%、柯盈26%，白營的實力已不容忽視，雖然民眾黨在新北沒有立委席次，不過，民眾黨擅長空戰，且幾位要角都有全國性知名度，尤其不分區立委黃國昌，他是新北汐止人，2016年代表時代力量當選汐止區域立委。

最近黃國昌喊出，不分區立委的兩年任期條款，時間一到，會信守承諾離開立法院，更提到自己不排除參選縣市長，但尚未決定挑戰哪個縣市，也因此已有他可能挑戰新北市長傳聞。 新北市長侯友宜（前右）回到崗位上，馬不停蹄視察工程進度。圖／報系資料照 新北市長侯友宜回到崗位上，馬不停蹄視察工程進度。圖／報系資料照

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