【專家之眼】弱勢拜登政府恐難約束綠營未來作為

中央公職人員選舉結果出爐，美國特使團火速趕來台灣，分別會晤各方陣營；但本次選舉結果卻證明美國對於台灣未來政情發展，恐怕無法再維持同樣有效掌控程度，其中最重要因素其實是源於當前美國拜登政府政治行情不振所致。

面對美國總統選戰已經開打，儘管共和黨尚未完成各州初選與最後提名程序，但川普很可能捲土重來，而拜登尋求連任聲勢遠遠落後，再加上俄烏戰爭衝突結束遙遙無期，以色列與哈瑪斯在加薩走廊戰事陷入膠著狀態，而葉門叛軍胡希運動攻擊紅海商業海運，迫使全球重要航商紛紛放棄繼續通航，改道繞經好望角，美國呼籲各國共同護航，但顯然經過數度交鋒，亦未解決困局，更讓拜登政府政治前景雪上加霜。

至於美國國內經濟狀況，儘管拜登政府不斷試圖釋放正面訊息，但能否取信美國大眾，鞏固其政治票房，看來也不算樂觀。在未來大選年期間內，由共和黨所掌握國會必然對於拜登政府多所掣肘，讓其政策落實難以成局，藉此壓制對其有利選情發展勢頭；因此在此內外交迫前提下，自然亦會影響拜登政府國際威望與政治影響力。

嚴格來說，綠營在蔡英文主政期間內，歷經初期歐巴馬政府執政末期，再換成川普總統執政四年，然後再經過拜登政府執政期，雙方應對關係如何，往來進退冷暖落差相差甚大，綠營國安團隊與外交政策主導者自然感受強烈，因此期待能讓綠色執政順風順水放手施展之川普政府捲土重來，不再受到想與北京穩定往來之拜登外交團隊約制，這種心態不需多做解釋，明眼人自然清楚。

只要仔細檢視綠營對外發言時，當論及川普政府行政體系時所表現積極正面態度，對比談到拜登政府主政時期，特別是談到對我軍售情況，就只會不斷重申感謝美國國會對台灣各項聲援與支持，但對於拜登政府團隊與行政部門，就會絕口不提避而不談。只要不是傻瓜就可看出，綠營期待川普再度主政，就只差沒有露骨攤在檯面上直接講出。

特別是綠營在美國遊說時，刻意運用對美軍售議題，指控在野黨阻撓台灣整建軍備，並將其刻意抹紅成為北京同路人之論述內容，在川普政府主政期間完全暢通無阻，更被美國智庫學者與媒體廣泛接受。可是當拜登政府主政後，藍色陣營致力於耕耘美國關係，讓華府決策人士開始省思與認識台灣真實政治情勢，綠營宣傳論述就開始受到質疑，此種趨勢亦讓綠營深感其對美工作受到拜登政府影響，所以更暗中期待川普團隊能夠班師回朝，讓其獲得更大揮灑空間。

尤其在選戰期間內，華府政壇多次透過各種管道對外放話，對於賴清德所持政策立場多所置疑，如此經過選戰驚滔駭浪，最後還是讓賴清德勝出，拜登政府又立即擺出必須盡快前往台北掌握情勢，此種陣仗讓綠營更期待未來川普能夠勝選，讓賴清德能夠在推動政策上更有彈性，亦能夠得到更多諒解與容忍。

總而言之，綠營認為川普對北京所採政策基調就是衝突與對抗，而台灣就可從中獲得更高利基以及更大政策迴旋空間；所以儘管表面上不會公開談論，但內心都是期待拜登政府在選戰中失利。正因為此種期待心理，弱勢拜登政府恐難約束綠營未來作為。假若拜登選情持續低迷，希望台灣綠營執政團隊保持穩定，不要亂搞花樣來扯後腿，此種期待能否獲得賴清德團隊買帳，就將成為未來觀察台北與華盛頓互動焦點所在！

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