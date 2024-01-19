國會藍白合？ 柯文哲：民眾黨不會成為國民黨內鬥工具

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照
台灣民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照

國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態與黨內立委江啟臣搭檔，角逐立院正副龍頭，但稱民眾黨若願意合作，願讓出副院長一職。民眾黨主席柯文哲今晚在臉書聲明，台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具。

柯文哲表示，韓國瑜一方面找江啟臣當副院長，說要雙進雙出，一方面又向民眾黨喊話，說要是願意合作，江啓臣會禮讓，「台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」呼籲呼籲各黨派進一步凝聚共識，實質推動國會改革，而不是喊口號而已。民眾黨一定會發揮關鍵力量，讓立法院成為真正的「人民的立法院」。

柯文哲表示，這兩天立法院正副院長怎麼配、怎麼合，成為焦點，各種排列組合都有，他很好奇，除了政治人物之外，一般人民對這些新聞會有感嗎？對人民而言，立法院要如何改革以增進立法品質與效率，嚴格監督人事權與行政機關，應該是比誰當立院龍頭來得重要。

柯文哲指出，眼看農曆年都要到了，113年度高達6兆的國營事業預算，卡在立法院尚未通過，導致台電、台水、中油等國營事業所制訂的新興計畫無法準時執行，只能「沿用去年編列的預算暫行」。請問這樣的立法院要如何守護國家財政紀律？落實分權制衡？

柯文哲說，他與民眾黨8位新科立委，選後第2天就確立了「推動國會改革」的目標，推出建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、增強立委利益迴避規範、承諾相關經費使用公開透明等四大主張。

柯文哲指出，其中國會聽證調查制度，是2016年由蔡英文總統提出的，總統府秘書長林佳龍也曾參與連署，可惜民進黨執政後就背棄了自己的主張，至今不願說明他們的改革方向，民眾黨立法院黨團總召柯建銘還輕蔑評論民眾黨的提案，是「騙人沒念過書」；落實立院自律、強化監督量能，才是選民期待的。

台灣民眾黨 立法院 柯文哲

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