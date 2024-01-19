質疑查案效率差…黃國昌問何時處理賴清德財產申報 監察院回應了

民眾黨立委當選人黃國昌今天質疑，監委查案效率不佳，黃還問監察院，何時要處理副總統、民進黨總統當選人賴清德的財產申報議題。對此監察院發出新聞稿表示，監察委員行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效；而對於公職人員財產申報，監察院一向依法處理。

監察院昨天舉行112年度工作檢討會議，說明調查、糾舉等績效。黃國昌今天在臉書說，由監察院自己公布的數據，「核派調查案件」計317案，扣除正副院長，其餘27個監委一個人平均一個月調查不到1案。黃也說，如果真心要檢討，那就請監察院先回答，賴清德財產申報不實，到底什麼時候要處理？

監察院表示，年度工作檢討會議是每年例行性院務工作，就監察院各單位一年來工作概況、未來核心工作目標，及檢討改進等提出報告及討論。112年監察院收受人民書狀16418件，近八年來每年提升，足見監院為人民冤屈重要出口，需進一步查處的案件為2156件。收受人民書狀中，司法及獄政類達6145件、其次為內政及族群類3951件、第三是教育及文化類1467件等，均為民眾首要關心議題。

監察院表示，監察委員行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效，監察委員職權除收受處理人民陳情書狀、中央與地方巡察、立案調查、提出糾正案、彈劾案與糾舉案，參與相關委員會的審查、運作、調查報告提出後之後續追蹤，以及參與國家人權委員會、公職人員財產申報審查運作等；其中調查案件涉及專業、案情難易與調查作為等複雜因素，難僅憑調查案件數為監委職權行使績效之評價標準。

監察院指出，針對部分人士指控「賴清德副總統財產申報不實，到底什麼時候要處理？」一事，日前已發布新聞稿說明，且該案已進入程序中。對於受理財產申報各項業務或申報不實之檢舉案件等，監察院一向會依法處理。

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