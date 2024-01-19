調查局成立認知戰中心 賴士葆轟「白色恐怖還魂」：綠色執政讓人失望

調查局成立認知戰研究中心，旨在強化境外敵對勢力威脅。國民黨立委賴士葆今批，這是白色恐怖還魂，這是以人民為敵，戕害民主法治，綠色執政太讓人失望。

賴士葆說，防境外介選的行動步步晉升到冠冕堂皇的在調查局成立認知戰研究中心，沒有一點省思或愧疚，這是在開民主倒車，這是白色恐怖還魂，這是以人民為敵，這是在意識形態治國的思維中，在非我族類找戰犯，道地的打著民主的旗號，搞的是專制獨裁。

賴士葆表示，反對所有管道來介入選舉，所謂的境外勢力介選不只是對岸藉著各種渠道來影響選民的認知作戰，還包括其他的國家在選舉期間發表不合適的言論來獨厚特定政黨。然而最讓人民深惡痛絕的介選是政府境內勢力防認知戰已經到看到黑影就開槍，幾乎是草木皆兵的地步，用公權力黑手介選的嚴重程度千百倍於境外勢力。

賴士葆指出，國家機器不嚴守行政中立替民進黨輔選，例如中共發射衛星，國防部發布國家級警報讓民眾感到驚恐，惟國防部不承認介選。綠委羅致政選前被爆不雅影片，羅說是深偽影片，立刻送調查局。選前調查結果出爐卻不公布，試想，如果是發生於在野黨候選人的身上，且調查結果對其不利，調查局會選擇不公布嗎？此外，眾多里長在選前以違「反滲透法」以及「選罷法」被檢調約談一整天，製造寒蟬效應，讓里長不敢輔選，這也是政府公然的介選。

賴士葆強調，民進黨再次贏得總統大選，然而勝之不武，這一場資源不對等的選戰中，整個國家機器拋開國家中立的立場，連司法單位和國防部都介選，民進黨總統當選人賴清德4成的得票比例，應該知道多數的主流民意是不認可賴清德的理念，還未上台就讓調查局成立認知戰研究中心，反滲透法的濫權已經為人詬病，還要更進一步戕害民主法治，以民為敵，綠色執政太讓人失望了。

法務部調查局舉行「認知戰研究中心」揭牌典禮。圖／法務部調查局提供

商品推薦