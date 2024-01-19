賴清德稱「台灣不缺電」 黃國昌、張其祿這麼說

副總統賴清德今天稱台灣不缺電，不用擔心缺電問題，民眾黨立委張其祿表示，產業特性、電網韌性、氣候等都是變數，很難說得準。民眾黨準立委黃國昌表示，賴清德有信心不是壞事，但重要的是有沒有符合人民實際的感受及生活遭遇。

黃國昌指出，能源政策對於台灣的未來非常重要，過去幾年全國各地大小停電不斷，讓蔡英文總統說的「台灣不會缺電」淪為笑話，顯示民眾認為能源政策上，做比說更重要，非常遺憾，過去八年民進黨政府並沒有做到人民的期待。

張其祿指出，缺不缺電跟產業、氣候、線路老舊等環境和技術問題都有關，不能單純只看數據，有時還是會有意外，很難說得準，變數仍多，很少人能擔保一定不缺電。

張其祿認為，如何對待核電等前瞻性能源才是核心問題，如果都不處理，勢必以後都靠天然氣、化石燃料，但這些方式能否跟上供電還是未知數，或屆時又變成火力全開造成汙染，這些才是問題。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。圖／聯合報系資料照

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