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指韓國瑜率先表態韓江配「一舉三效」 黃暐瀚：但當院長還未板上釘釘

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜今宴請國民黨新科立委，中途與國民黨立委江啟臣現身媒體前，表示就是以「韓江配」迎接未來立法院正副龍頭的挑戰，也尋求最大支持，會雙進雙出，這是核心理念。記者屈彥辰／攝影
國民黨不分區立委當選人韓國瑜今宴請國民黨新科立委，中途與國民黨立委江啟臣現身媒體前，表示就是以「韓江配」迎接未來立法院正副龍頭的挑戰，也尋求最大支持，會雙進雙出，這是核心理念。記者屈彥辰／攝影

國會三黨不過半，新會期龍頭之爭備受關注，國民黨立委當選人韓國瑜昨發文表態，要和同黨立委江啟臣搭檔。媒體人黃暐瀚今下午在臉書指出，韓國瑜率先拋出韓江配，一舉三效。

黃暐瀚說明，三效為自信、互補、逼民眾黨表態。韓國瑜向各界表達參選立院龍頭之意，副手也已挑選完成，避免黨內雜音，斷絕「韓Ｘ配」傳言，展現自信。

黃暐瀚指出，江啟臣資深，還當過黨主席，政治份量夠，長期在外交委員會耕耘，未來肩負國會外交任務，游刃有餘，是目前黨內的最好搭擋人選，和韓國瑜有互補性。

黃暐瀚指出，江啟臣不但與韓互補，還願意無條件退讓，只要民眾黨願意藍白搭，江啟臣立刻讓出副院長位子，韓、江做出宣示後，民眾黨被迫表態，是要接受？還是堅持藍綠都不投？

總不會跑去投綠吧？黃暐瀚分析，如果最後真的綠白合，國民黨雖然會失去立法院長位置，但白營也會被貼上善變的標籤，受到善變形象所傷，這次大選投給柯文哲的藍營選民，有可能選擇回歸。

黃暐瀚表示，政治眼前一寸皆是迷霧，2月1日白營最後怎麼投？誰也不敢說，韓國瑜當立法院長？還不算板上釘釘。

媒體人黃暐瀚。圖／聯合報系資料照
媒體人黃暐瀚。圖／聯合報系資料照

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