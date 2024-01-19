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影／宴請藍營黨內立委 韓國瑜：和江啟臣會堅定雙進雙出

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（左）表態要與國民黨立委江啟臣（右）搭檔，參選立法院正副院長。中午宴請黨內立委當選人。記者林伯東／攝影
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（左）表態要與國民黨立委江啟臣（右）搭檔，參選立法院正副院長。中午宴請黨內立委當選人。記者林伯東／攝影

國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態要與國民黨立委江啟臣搭檔，參選立法院正副院長，韓國瑜中午宴請黨內立委當選人。韓國瑜受訪時表示，他和江啟臣會堅定雙進雙出，迎接立院正副龍頭挑戰，但他也說，如果能夠藍白合，江啟臣願意讓，這已是最大的善意。

韓國瑜說，他與江啟臣聯合發表的臉書說的很清楚，他們有最大的誠意扮演好忠誠的反對黨，800萬名台灣民眾期待他們能扮演忠誠反對黨，監督執政的民進黨。

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 江啟臣 藍白合 立法院 國民黨

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