國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態要與國民黨立委江啟臣搭檔，參選立法院正副院長，韓國瑜中午宴請黨內立委當選人。韓國瑜受訪時表示，他和江啟臣會堅定雙進雙出，迎接立院正副龍頭挑戰，但他也說，如果能夠藍白合，江啟臣願意讓，這已是最大的善意。

韓國瑜說，他與江啟臣聯合發表的臉書說的很清楚，他們有最大的誠意扮演好忠誠的反對黨，800萬名台灣民眾期待他們能扮演忠誠反對黨，監督執政的民進黨。

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